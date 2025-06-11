Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2025, 12:18
18
Благодаря новым маршрутам будет легче добраться до южных и западных регионов.
Укрзализныця, новые вагоны
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на летний период / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Что известно:

  • Укрзализныця назначила дополнительные поезда на летний период
  • Дополнительные маршруты помогут доехать в западные и южные регионы

Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда. Об этом сообщает компания.

С 29 июня начнет курсировать поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:52 и прибывать на следующий день в Славянск в 18:05, а в Краматорск в 18:28. Из Краматорска первый поезд отправится 30 июня в 19:20 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 16:45.

видео дня

"Этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными ... В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ ...Также отметим, что новый маршрут значительно облегчит дорогу защитникам Украины, которые направляются на ротацию или на отдых, внутренне перемещенным украинцам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой, родным защитников, которые хотят приехать к ним в Донецкую область, и наконец для оздоровления жителей восточных областей в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать через Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнюки, Барвенково и Славянск. Его маршрут охватит 9 областей. Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до отправления поезда.

Назначение "летних" поездов

1 Поезд №220/219 Киев - Днепр будет курсировать по определенным дням

Будет курсировать по определенным дням недели. Поезд будет отправляться из Киева в 14:35 и прибывать в Днепр в 21:36. Из Днепра выезд будет в 8:06, а прибытие в Киев - в 15:18.

2 Поезд "Интерсити" №765/764 Киев - Одесса №765/764

Поезд начнет курсировать с 27 июня из Киева, и из Одессы 28 июня. Он будет курсировать с периодичностью 6 раз в неделю. Отправляться из Киева он будет в 21:49, а прибудет в Одессу в 5:34. Из Одессы выезд будет в 6:54, а прибытие в Киев - в 15:01.

3. Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Днепр

Будет курсировать по определенным дням недели. Поезд будет отправляться из Киева в 23:53 и прибывать в Днепр в 05:45. Из Днепра выезд будет в 23:24, а прибытие в Киев - в 05:17.

4. Поезд №147/148 Житомир - Одесса

На летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.

5. Поезд №283/284 Киев - Ужгород

Поезд будет курсировать через день. Из Киева он будет отправляться в 15:21, прибытие во Львов ожидается в 23:34, а в Ужгород - в 05:20. Из Ужгорода он будет отправляться в 23:12, из Львова - в 5:51, а прибудет в Киев в 13:12.

6. Поезд №203/204 Киев - Ясиня

Будет курсировать через день. Выезд из Киева запланирован на 23:00, прибытие во Львов - в 7:28, а в Ясиня - в 14:17. Отправление из Ясиня будет в 18:05, из Львова - в 00:51, а прибытие в Киев - в 9:18.

7. Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев - Кривой Рог

Из Киева он будет отправляться в 13:05, прибытие в Кривой Рог ожидается в 19:53. Из Кривого Рога он будет отправляться в 22:37, а прибудет в Киев в 05:14.

8. Поезд №208/207 Одесса - Винница

Отправляться из Одессы он будет в 8:11, а прибудет в Винницу в 14:15. Из Винницы выезд будет в 15:05, а прибытие в Одессу - в 20:59.

Укрзализныця
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на летний период / фото: Укрзализныця

"В случае необходимости Укрзализныця традиционно готова доназначать по отдельным датам поезда № 159/160 Киев - Трускавец, № 167/168 Львов - Одесса, № 213/214 Киев - Ужгород, № 239/240 Киев - Каменец-Подольский, № 263/264 Киев - Одесса, № 265/266 Киев - Одесса, № 291/292 Киев - Львов, № 761/762 Киев - Одесса, № 777/778 Киев - Львов", - говорится в сообщении.

Дополнительные прицепные вагоны на летний период назначают на направлении Киев - Львов - Киев. Речь идет о поезде №79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов и поезд №749/750 Киев - Чоп.

Изменения в маршруте

Укрзализныця вводит на летний период изменения в маршруте поезда №60/59 Одесса - Харьков. Это усилит сообщение Полтавы и Кременчуга с Харьковом и Одессой.

Также изменят маршруты поезда №125/126 Полтава - Мукачево и №129/130 Кременчуг - Мукачево. Это обеспечит жителям Полтавы и Кременчуга прямое сообщение с Винницей, Жмеринкой, Хмельницким, Тернополем.

Новости об Укрзализныце

Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.

В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. В 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.

Другие новости:

Что такое "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрзализныця пассажирские поезда движение поездов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

12:18Украина
Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по Харькову

Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по Харькову

12:08Украина
Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции Паутина

Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции Паутина

11:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Последние новости

12:18

Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

12:08

Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по ХарьковуФото

11:49

Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции ПаутинаВидео

11:47

Цены до небес: раскрыты скрытые нюансы, почему РФ в шаге от финансового взрыва

11:35

Дроны добили: в ЦПД заявили, что важный для ВПК РФ завод приостанавливает работу

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мУкраинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-м
11:05

Какие города будут и не будут восстанавливать после войны: эксперт ошеломил ответомВидео

10:53

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Драконам - жертвы, Петухам - борьба

10:35

Трамп обещает "посадки", введен комендантский час: что происходит в Лос-Анджелесе

10:22

3 знака зодиака, которые заработают много денег в конце июня

Реклама
10:15

На саммите НАТО примут важное решение по поддержке Украины - Bloomberg

10:12

Один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита

09:56

"Жалкое зрелище": предательницу Наташу Королеву перестали узнавать поклонники

09:30

Россия ударила по Украине с масштабной силой: куда целились дроны и ракеты врага

09:00

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакВидео

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

08:53

У разведки Германии есть доказательства планов РФ атаковать страны НАТО: детали

08:45

Трамп демонстрирует мастерство подливания масла в огоньмнение

08:35

"Булкин Владимирович": Владимир Остапчук сообщил о важном событии в семье

08:29

Может повлиять на сердце и разум: штормовая магнитная буря ударила по Украине

08:18

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:36

Прозвучало не менее 15 взрывов: дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФВидео

07:10

Только "чемпион по головоломкам" найдет трех утят: есть всего 7 секунд

06:41

Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детейФотоВидео

06:25

Запад готов к войне, но не готов в ней воеватьмнение

06:15

Гороскоп на завтра 12 июня: Овнам - невероятная выгода, Ракам - неудача

05:50

Суперголоволомка: найдите шляпу в ванной комнате за 5 секунд

05:25

Почему скручиваются листья у помидоров и что с этим делать: секретный совет эксперта

04:57

Вкуснее, чем сливочное: рецепт чесночного масла всего из двух ингредиентов

04:35

Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - НовакВидео

04:00

Интересный и быстрый тест, который расскажет о характере вашей личности

03:30

Гривня, евро, доллар: в чем лучше хранить сбережения

03:02

Куда правильно спать головой, чтобы высыпаться: что говорит религия, фэн-шуй и ВастуВидео

02:30

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

01:55

Детки выросли: старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке

01:30

"Вот так выглядит счастье": Максим Галкин очаровал фанатов свежим фото с сыном

01:29

Украина завершает разработку ракет: эксперт назвал когда ждать первых ударов

00:48

Массовая атака "Шахедов" на Харьков: горят дома, есть погибшие и раненые, среди которых детиВидео

00:11

"Кто-то очень ненавидит его": жена Лесика подтвердила отравление музыканта

00:06

Цены "заоблачные": в Украине до рекордного уровня взлетела стоимость одного продукта

00:04

Не все знают об этом тесте: как узнать, не "накручивает" ли ваш счетчик лишнееВидео

Реклама
10 июня, вторник
23:24

Украина держит в тайне количество освобожденных из плена: в ГУР объяснили, почемуФото

22:54

"Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой": Зеленский резко ответил на атаку на РФ

22:42

"Не судите строго": Яна Глущенко кардинально поменяла профессию

22:33

"Будто два разных человека": Тоня Матвиенко решилась на экстремальную смену имиджа

22:27

Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом

22:13

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

21:51

"Это не может остаться без последствий": Мерц сделал жесткое заявление об ударах РФ

21:51

"Примут без позиции Трампа": когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

21:07

Посол проговорился: почему Израиль опровергает заявление о Patriot для Украинымнение

21:01

"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять