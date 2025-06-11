Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

Благодаря новым маршрутам будет легче добраться до южных и западных регионов.

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Укрзализныця назначила дополнительные поезда на летний период / Коллаж: Главред, фото: Укрзализныця

Что известно:

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на летний период

Дополнительные маршруты помогут доехать в западные и южные регионы

Укрзализныця ввела многочисленные изменения в маршруты поездов и назначила ряд новых. Одно из нововведений - назначение нового поезда. Об этом сообщает компания.

С 29 июня начнет курсировать поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:52 и прибывать на следующий день в Славянск в 18:05, а в Краматорск в 18:28. Из Краматорска первый поезд отправится 30 июня в 19:20 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 16:45.

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"Этот маршрут будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для путешествий, реабилитации, оздоровления и встреч с родными ... В составе поезда будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ ...Также отметим, что новый маршрут значительно облегчит дорогу защитникам Украины, которые направляются на ротацию или на отдых, внутренне перемещенным украинцам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой, родным защитников, которые хотят приехать к ним в Донецкую область, и наконец для оздоровления жителей восточных областей в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать через Львов, Киев, Гребенку, Лубны, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозовую, Близнюки, Барвенково и Славянск. Его маршрут охватит 9 областей. Продажа билетов будет стартовать за 20 суток до отправления поезда.

Назначение "летних" поездов

1 Поезд №220/219 Киев - Днепр будет курсировать по определенным дням

Будет курсировать по определенным дням недели. Поезд будет отправляться из Киева в 14:35 и прибывать в Днепр в 21:36. Из Днепра выезд будет в 8:06, а прибытие в Киев - в 15:18.

2 Поезд "Интерсити" №765/764 Киев - Одесса №765/764

Поезд начнет курсировать с 27 июня из Киева, и из Одессы 28 июня. Он будет курсировать с периодичностью 6 раз в неделю. Отправляться из Киева он будет в 21:49, а прибудет в Одессу в 5:34. Из Одессы выезд будет в 6:54, а прибытие в Киев - в 15:01.

3. Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Днепр

Будет курсировать по определенным дням недели. Поезд будет отправляться из Киева в 23:53 и прибывать в Днепр в 05:45. Из Днепра выезд будет в 23:24, а прибытие в Киев - в 05:17.

4. Поезд №147/148 Житомир - Одесса

На летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.

5. Поезд №283/284 Киев - Ужгород

Поезд будет курсировать через день. Из Киева он будет отправляться в 15:21, прибытие во Львов ожидается в 23:34, а в Ужгород - в 05:20. Из Ужгорода он будет отправляться в 23:12, из Львова - в 5:51, а прибудет в Киев в 13:12.

6. Поезд №203/204 Киев - Ясиня

Будет курсировать через день. Выезд из Киева запланирован на 23:00, прибытие во Львов - в 7:28, а в Ясиня - в 14:17. Отправление из Ясиня будет в 18:05, из Львова - в 00:51, а прибытие в Киев - в 9:18.

7. Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев - Кривой Рог

Из Киева он будет отправляться в 13:05, прибытие в Кривой Рог ожидается в 19:53. Из Кривого Рога он будет отправляться в 22:37, а прибудет в Киев в 05:14.

8. Поезд №208/207 Одесса - Винница

Отправляться из Одессы он будет в 8:11, а прибудет в Винницу в 14:15. Из Винницы выезд будет в 15:05, а прибытие в Одессу - в 20:59.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на летний период / фото: Укрзализныця

"В случае необходимости Укрзализныця традиционно готова доназначать по отдельным датам поезда № 159/160 Киев - Трускавец, № 167/168 Львов - Одесса, № 213/214 Киев - Ужгород, № 239/240 Киев - Каменец-Подольский, № 263/264 Киев - Одесса, № 265/266 Киев - Одесса, № 291/292 Киев - Львов, № 761/762 Киев - Одесса, № 777/778 Киев - Львов", - говорится в сообщении.

Дополнительные прицепные вагоны на летний период назначают на направлении Киев - Львов - Киев. Речь идет о поезде №79/80 "Сичеслав" Днепр - Львов и поезд №749/750 Киев - Чоп.

Изменения в маршруте

Укрзализныця вводит на летний период изменения в маршруте поезда №60/59 Одесса - Харьков. Это усилит сообщение Полтавы и Кременчуга с Харьковом и Одессой.

Также изменят маршруты поезда №125/126 Полтава - Мукачево и №129/130 Кременчуг - Мукачево. Это обеспечит жителям Полтавы и Кременчуга прямое сообщение с Винницей, Жмеринкой, Хмельницким, Тернополем.

Новости об Укрзализныце

Как сообщал Главред, Укрзализныця изменила формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда.

В Укрзализныце опубликовали список необычных вещей, которые в прошлом году забывали в поездах пассажиры. В 2024 году железнодорожники получили 17 тысяч 218 обращений с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи. В 70% случаев их находят и возвращают людям.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев-Будапешт". Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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