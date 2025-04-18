В Сумской области горит поезд, есть погибший: что произошло

Что известно:
- В Сумской области загорелся поезд
- В результате пожара погиб железнодорожник
В Сумской области во время движения поезда №115 Сумы - Киев произошла чрезвычайная ситуация. Внезапно загорелся один из вагонов. Дым очень быстро охватил весь вагон. Об этом сообщает "Укрзализныця".
Поезд остановился возле станции Путивль. Уже известно, что в результате пожара погиб железнодорожник. Причина трагедии пока не выяснена. Пострадавших среди пассажиров нет.
"Сейчас поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов. Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, но будет сокращаться", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с пожаром в поезде в Сумской области:
Напомним, 19 марта россияне ударили баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци в Днепропетровской области. Ранения получили четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии.
Перед этим во время массированной атаки ударных дронов в Бориспольском районе Киевской области на железнодорожном переезде погиб 60-летний мужчина. Смерть наступила до прибытия медиков.
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