Укрзализныця изменила схему продажи билетов - как теперь купить билет на поезд

Укрзализныця с 4 июля изменит формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Telegram.
"Меняем время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Чтобы стабилизировать несколько перегруженное приложение", - заявили в компании.видео дня
Также представители Укрзализныци сообщили, что такие действия станут полезными, ведь разгрузят систему и пассажиры смогут тщательно спланировать поездку.
Уже завтра продажи будут стартовать следующим образом:
- Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) – старт продаж в 09:00, глубина – 20 суток до даты отправления;
- Словацкое и австрийское направления – в 08:00, глубина 20 суток;
- Молдавское направление – в 08:00, глубина 30 суток.
Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00.
Кроме того, в Укрзализныце спрогнозировали запуск нового сайта, именно на нем можно будет купить билеты на международные рейсы, а вот на сайте старого формата такая возможность станет невозможной.
Новости об Укрзализныце
Россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.
Напомним, что 25 апреля оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.
Сообщалось, что несколькими днями ранее, 19 апреля, россияне уже обстреливали инфраструктуру Укрзализныци. Тогда погибла сотрудница компании Оксана Стороженко.
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