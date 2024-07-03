Укрзализныця изменила схему продажи билетов - как теперь купить билет на поезд

Укрзализныця несколько изменила старт продажи билетов на разные направления, теперь нужно покупать билет на международный поезд за 20 суток до отправления.

https://glavred.info/ukraine/ukrzaliznycya-izmenila-shemu-prodazhi-biletov-kak-teper-kupit-bilet-na-poezd-10577963.html Ссылка скопирована

Укрзализныця меняет формат продажи некоторых билетов / коллаж: Главред фото: Волынские новости, Укрзализныця, pixabay

Укрзализныця с 4 июля изменит формат продажи билетов на ряд популярных международных рейсов. Реализация будет начинаться с 09:00 за 20 суток до момента отправления поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Telegram.

"Меняем время открытия онлайн-продаж на международные поезда. Чтобы стабилизировать несколько перегруженное приложение", - заявили в компании. видео дня

Также представители Укрзализныци сообщили, что такие действия станут полезными, ведь разгрузят систему и пассажиры смогут тщательно спланировать поездку.

Уже завтра продажи будут стартовать следующим образом:

Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) – старт продаж в 09:00, глубина – 20 суток до даты отправления;

Словацкое и австрийское направления – в 08:00, глубина 20 суток;

Молдавское направление – в 08:00, глубина 30 суток.

Табло вокзала / фото: сайт Укрзализныци

Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00.

Кроме того, в Укрзализныце спрогнозировали запуск нового сайта, именно на нем можно будет купить билеты на международные рейсы, а вот на сайте старого формата такая возможность станет невозможной.

Новости об Укрзализныце

Россияне часто бьют по железнодорожной инфраструктуре, вероятно пытаясь сверять поставки вооружения и боеприпасов к линии фронта.

Напомним, что 25 апреля оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре сразу в трех областях.

Сообщалось, что несколькими днями ранее, 19 апреля, россияне уже обстреливали инфраструктуру Укрзализныци. Тогда погибла сотрудница компании Оксана Стороженко.

Читайте больше новостей о железной дороге:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред