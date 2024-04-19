Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

В компании сообщили, что также были ранены 7 железнодорожников.

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В результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС в Украине, Укрзализныця

В результате удара российских оккупантов по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине утром 19 апреля погибла сотрудница АО "Укрзализныця" Оксана Стороженко.

Женщина работала дежурной по дому локомотивных бригад. Трагическое известие сообщили в официальном Telegram-канале "Укрзализныци".

Еще семеро железнодорожников получили ранения в результате этого удара.

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"Тяжелое утро для Укрзализныци: россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате этого ранены 7 железнодорожников при исполнении служебных обязанностей. С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад", - говорится в сообщении.

У женщины осталось двое сыновей 17 и 15 лет. В УЗ отметили, что обязуются обеспечить финансовую и социальную поддержку детям погибшей.

"Также окажем помощь всем раненым железнодорожникам и их семьям. Сейчас их состояние стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Мы благодарны всем железнодорожникам, которые продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, несмотря на опасность, которая подстерегает каждый день", - добавили в УЗ.

Удары по Украине 19 апреля - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами по центру Днепра - есть прилет в жилой дом, погибли люди. Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Есть попадание в жилой дом. Известно о 2 погибших и 15 раненых.

Президент Украины Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области. Он после удара по Днепропетровщине отметил, что Россия должна отвечать за свой террор.

Также утром в Одессе прогремели взрывы. Около пяти утра в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

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