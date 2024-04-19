Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

После сбития российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 над Ставропольским краем РФ, другой самолет, участвовавший в атаке по территории Украины развернулся и не осуществил пуск ракет. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.
"Уничтожен самолет стратегической авиации противника. Впервые во время выполнения боевой задачи собственно в воздухе за период полномасштабного вторжения. То есть, другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине", - рассказал Андрей Юсов.
Юсов отметил, что на этот раз расстояние до сбития составляло около 300 км от границы Украины. Он также отметил, что эта операция была в определенном роде повторением предыдущей операции Главного управления разведки по сбитию самолета А-50, что произошло недавно.
"Да, расстояние на этот раз еще большее. Напомню, что речь идет о 300 км от украинской границы. Это действительно знаковая операция и знаковый результат для Украины", - подчеркнул Юсов.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) - советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
Сбитие самолета Ту-22М3 19 апреля - детали удара
Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 апреля стало известно, что об уничтожении российского самолета Ту-22М3. Согласно сообщению, летчики, вероятно, успешно катапультировались.
Впоследствии стало известно, что Вооруженные силы Украины впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3, который был оснащен ракетами Х-22. Самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса С-200 в 300 км от границы с Украиной.
В Главном управлении разведки рассказали, что это было первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.
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