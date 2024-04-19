Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли детали

Утром 19 апреля был уничтожен российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который сегодня запускал ракеты по Украине. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны во взаимодействии с Воздушными силами. В ведомстве рассказали детали.
"Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, в ночь на 19 апреля совершавших ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами", - говорится в сообщении ГУР.
Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления А-50.
"В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился", - сообщили в разведке.
"Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения россии в Украину", - добавили в ГУР.
Смотрите видео - В ГУР показали операцию по уничтожению российского бомбардировщика Ту-22М3:
Отметим, Ту-22М3 - это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire). Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.
В России упал самолет Ту-22М3 - что известно
Утром 19 апреля стало известно, что на территории Ставропольского края страны-агрессора РФ упал дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Самолет рухнул недалеко от хутора Богомолов Ставропольского края. На борту находилось четверо летчиков. РосСМИ писали о том, что им удалось катапультироваться.
РосСМИ пишут, что сейчас продолжаются поиски четвертого члена экипажа. Третий летчик , которого также искали, погиб. Двоих пилотов нашли ранее, они в больнице.
Минобороны России подтвердило крушение Ту22М3 в Ставропольском крае. Там сообщили, что самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.
Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что 19 апреля впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
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