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Мгновенная карма: в РФ упал самолет, который утром бил ракетами по Украине

Анна Ярославская
19 апреля 2024, 08:00
Рухнул Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Летчики якобы смогли катапультироваться.
В России упал самолет
В России упал самолет Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Утром 19 апреля на территории Ставропольского края страны-агрессора РФ упал самолет. Рухнул Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Летчики якобы смогли катапультироваться.

Как пишет Telegram-канал Baza, самолет упал недалеко от хутора Богомолов Ставропольского края. На борту находилось четверо летчиков.

"На данный момент обнаружены двое из них. Они были госпитализированы. По предварительным данным, как минимум еще один летчик также успел катапультироваться. Сейчас его ищут. Судьба четвертого пока неизвестна", - - говорится в сообщении.

видео дня

Минобороны России подтвердило крушение Ту22М3 в Ставропольском крае.

Сообщается, что самолет упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность. Три члена экипажа эвакуировались, идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет, заявили в МО РФ.

Смотрите видео - В России упал самолет Ту-22М3:

Скриншот

Отметим, Ту-22М3 - это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (кодификация НАТО: Backfire). Предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

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С каких самолетов РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024

Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Поврежден пятиэтажный жилой дом. Вспыхнул пожар.

В Днепре погибли два человека в результате ракетного удара РФ. Еще 15 человек ранены.

Кроме жилого дома в городе повреждены два инфраструктурных объекта.

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