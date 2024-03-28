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Сбили со второй ракеты: в сети появились подробности крушения Су-27 россиян

Яна Ставская
28 марта 2024, 20:48
Пилот успел катапультироваться, но "птичка" оккупантов утонула.
Сбили со второй ракеты: в сети появились подробности крушения Су-27 россиян
Су-27 рухнул прямо в море / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

Падение Су-27 российских оккупантов над Крымом было не технической неисправностью, как это пытается подать путинская пропаганда, а результатом работы ПВО захватчиков.

Об этом пишут и украинские, и российские паблики. В провоенных Z-кругах утверждают, что в работе их ПВО якобы произошел сбой в системе "свой-чужой". По предварительной информации, самолет был сбит из комплекса С-400.

В то же время Телеграм-канал крымских партизан "Крымский ветер" пишет, ссылаясь на собственные источники, что Су-27 был сбит россиянами со второй ракеты.

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Также Z-паблики утверждают, что уже через час после аварии были задержаны несколько офицеров ВКС. Российские пропагандисты жалуются, что это уже не первый случай "работы" ПВО по своим же самолетам, и пытаются в этом усмотреть предательство.

Украинские военные пока никак не комментируют инцидент с крушением Су-27 над Черным морем.

Что известно об истребителе Су-27?

Су-27 - советский тяжёлый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвёртого поколения. После распада СССР производился в России. Об этом сообщает Википедия.

Этот самолет имеет высоту 5,9 м, его длина - 21,9 м, а размах крыла - 14,6 м. Масса Су-27 без дополнительного снаряжения составляет 16,3 т, а максимальная масса с полной загрузкой - 30 т. Он может подняться на высоту до 18 500 ми разогнаться до скорости 2 500 км/с. Максимальная дальность полета составляет 3900 км, а боевой радиус - 1 500 км.

Истребитель вооружен 30-мм авиационной пушкой ГШ-3-1, также у него есть 9 внешних узлов для подвески управляемых ракет ближнего и дальнего радиуса классов "воздух-воздух" и "воздух-земля". Он может обнаружить воздушные цели на расстоянии 35-100 км и одновременно захватить до 10 объектов. При этом Су-27 может вести огонь лишь по одной цели, наводя одну или две ракеты.

Наземные цели могут быть зафиксированы, если передвигаются со скоростью не менее 15 км/ч. Надводные объекты могут быть засечены на расстоянии до 350 км.

Падение Су-27 - все подробности крушения самолета ВКС

В четверг, 28 марта, российский военный самолет Су-27 упал в Черное море, что, в свою очередь, подтвердили "власти" Крыма.

Пилоту удалось катапультироваться - в качестве подтверждений россияне опубликовали соответствующие снимки.

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