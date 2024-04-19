В Днепре прогремели взрывы: есть попадание в жилой дом, 2 погибших, 15 раненых

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов.

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Ракетный удар по Днепру армия РФ нанесла рано утром 19 апреля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепру. В городе прогремела серия взрывов. Поврежден пятиэтажный жилой дом. Под завалами могут быть люди.

"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 05:21 утра 19 апреля.

Позже он уточнил, что в Днепре горит пятиэтажка. Она частично разрушена. Под завалами могут находиться люди.

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В настоящее время известно о шести пострадавших.

"На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушение и на Синельниковщине. Там погибла женщина. Больше информации – впоследствии", - добавил глава ОВА.

В 6:56 мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что число пострадавших в Днпре аозросло до девяти человек.

По его словам, удар пришелся по самому центру города. Пострадали гражданские люди.

Обновленные данные по состоянию на 7:39. Лысак сообщил, что в Днепре погибли два человека в результате ракетного удара РФ. Еще 15 человек ранены.

Кроме жилого дома в городе повреждены два инфраструктурных объекта.

Последствия ракетного удара по Днепру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетные атаки РФ на Украину - последние новости

17 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Ракетный удар зафиксирован по объекту социальной инфраструктуры.

Позже стало известно, что армия РФ нанесла удар по Чернигову при помощи трех крылатых ракет типа "Искандер".

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, в результате обстрела Чернигова разрушен восьмиэтажный дом, повреждения получили 4 многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, а также были повреждены десятки автомобилей.

17 апреля взрывы прогремели и в Одессе. Оккупанты атаковали инфраструктуру региона.

Отметим, в Силах обороны признали, что Россия сейчас наносит точечные удары по территории Украины. Среди целей - в частности средства противовоздушной обороны.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что динамика дневных ударов России по Украине опирается на разведывательную информацию, полученную врагом ночью.

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