РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области 19 апреля. Об этом он написал в своем Телеграм-канале .
По его словам, в Днепре ведутся спасательные операции после удара, нанесенного российскими силами. Несколько этажей дома разрушены, а вокзал получил значительные повреждения.
"Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.видео дня
Он добавил, что каждая страна, которая поставляет Украине системы противовоздушной обороны, каждый лидер, который помогает убедить других партнеров в необходимости размещения этих систем не только на складах, но и в реальных городах и общинах, которые постоянно подвергаются террористическим нападениям, все они, кто поддерживает нашу оборону, являются спасителями жизней.
"Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев - это глобальная потребность. Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться", - резюмировал президент Украины.
Он подчеркнул, что мир может обеспечить это, поскольку у партнеров есть необходимые средства. Это было доказано, в частности, на Ближнем Востоке, и теперь это должно сработать в небе Европы.
Что такое самолет Ту-22М
Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".
Ракетный удар 19 апреля - последствия атаки РФ
Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома. Существует угроза того, что под завалами могут остаться люди.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что удар был нанесен в самом центре города, среди пострадавших есть гражданские лица.
В ночь на пятницу, 19 апреля, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны РФ. В ВС ВСУ около пяти утра предупредили о движении ракет в направлении Одессы и Днепра.
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