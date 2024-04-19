УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине

Юрий Берендий
19 апреля 2024, 08:55обновлено 19 апреля, 09:43
Президент Украины Владимир Зеленский после удара по Днепропетровщине отметил, что Россия должна отвечать за свой террор.
РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровщине
Зеленский жестко отреагировал на удар по Днепропетровщине / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепропетровской области 19 апреля. Об этом он написал в своем Телеграм-канале .

По его словам, в Днепре ведутся спасательные операции после удара, нанесенного российскими силами. Несколько этажей дома разрушены, а вокзал получил значительные повреждения.

"Под ударом на Днепровщине были также Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

видео дня

Он добавил, что каждая страна, которая поставляет Украине системы противовоздушной обороны, каждый лидер, который помогает убедить других партнеров в необходимости размещения этих систем не только на складах, но и в реальных городах и общинах, которые постоянно подвергаются террористическим нападениям, все они, кто поддерживает нашу оборону, являются спасителями жизней.

  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС
  • Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024
    Ракетный удар по Днепру 19 апреля 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ГосЧС

"Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев - это глобальная потребность. Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "шахед" должны сбиваться", - резюмировал президент Украины.

Он подчеркнул, что мир может обеспечить это, поскольку у партнеров есть необходимые средства. Это было доказано, в частности, на Ближнем Востоке, и теперь это должно сработать в небе Европы.

Что такое самолет Ту-22М

Ту-22М ("изделие 45", по кодификации НАТО: Backfire) — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие, сообщает "Википедия".

Ракетный удар 19 апреля - последствия атаки РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома. Существует угроза того, что под завалами могут остаться люди.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что удар был нанесен в самом центре города, среди пострадавших есть гражданские лица.

В ночь на пятницу, 19 апреля, в Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки со стороны РФ. В ВС ВСУ около пяти утра предупредили о движении ракет в направлении Одессы и Днепра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли детали

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли детали

10:45 Украина
Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

10:24 Украина
Погибли трое детей: РФ ночью ударила по Днепропетровщине

Погибли трое детей: РФ ночью ударила по Днепропетровщине

09:54 Украина
Все главные новости

Популярное

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя 11655

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины 10665

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

На украинском языке: София Ротару отреагировала на обстрел Чернигова 10268

На украинском языке: София Ротару отреагировала на обстрел Чернигова

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости 9921

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

Последние новости

10:45

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли детали

10:37

Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще нормамнение

10:24

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

10:17

Ракетный удар 19 апреля: ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3Фото

10:09

"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
09:54

Погибли трое детей: РФ ночью ударила по ДнепропетровщинеФото

09:52

Как легко и быстро помыть микроволновку: о чудо-способах знают лишь единицыВидео

09:39

Церковный праздник 20 апреля: что запрещено делать на Похвалу Пресвятой Богородицы

09:30

Удары будут продолжаться: в ISW рассказали, чем Украина бьет по территории РФ

Реклама
09:23

Гороскоп на завтра 20 апреля: Весам - шанс показать себя, Водолеям - гора работы

09:20

ВСУ впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 – носитель ракет Х-22Фото

08:55

РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по ДнепропетровщинеФото

08:15

Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности спикера ОК "Юг": кто ее заменит

08:10

Почему Франция пригласила россиян на годовщину высадки в Нормандиимнение

08:00

Мгновенная карма: в РФ упал самолет, который утром бил ракетами по УкраинеВидео

07:35

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

07:25

Заметить магнит на пляже за 5 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

06:01

Русские стремятся оккупировать Часов Яр до конца маямнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

04:44

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

Реклама
04:00

Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

03:03

СБУ сообщила о заочном подозрении певцу-предателю из Киева

02:32

Мужчина назвал 6 опасных предметов, которые категорически нельзя пылесоситьВидео

02:05

Крымский мост мог остаться без защиты: новые подробности удара по Джанкою

01:35

Головоломка на проверку IQ: нужно найти снеговика за 12 секунд

00:12

Потап на видео полил свою лысину молоком ради Насти Каменских

18 апреля, четверг
23:50

Женщина показала трюк с подводкой, который поможет выглядеть моложеВидео

23:47

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:14

РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг

22:53

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

22:30

Анонсированное на май наступление РФ уже началось: враг определил два направления

22:17

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

21:39

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:36

70-метровое пламя плавит асфальт: в Харьковской области произошел мощный взрывВидео

21:27

Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушкаФото

20:51

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

20:21

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

20:14

Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

19:40

Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

19:21

Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас

Реклама
19:16

Александр Фильчаков в Риме: в центре внимания - защита Украины от атак РФ и борьба с преступностью во время войны актуально

19:15

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощьмнение

19:14

НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть

19:09

Заморозки со снегом и дождем: в Украине свирепствует мощный циклон

18:13

Начнется "черная полоса": какую обувь нельзя обувать 19 апреля - приметы

18:08

F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки

18:02

"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

17:51

Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

17:50

Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

17:49

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять