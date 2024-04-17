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Количество пострадавших резко возросло: в ОВА рассказали, чем РФ атаковала Чернигов

Юрий Берендий
17 апреля 2024, 12:32обновлено 17 апреля, 13:17
По данным заместителя главы Офиса Президента Алексея Кулебы, в результате российского ракетного удара разрушена восьмиэтажка и повреждены 4 многоэтажки.
Количество пострадавших резко возросло: в ОВА рассказали, чем РФ атаковала Чернигов
Внаилсдок ракетного удара по Чернигову известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших / Колаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

Российские оккупанты нанесли удар по Чернигову с применением трех крылатых ракет типа "Искандер". Об этом в комментарии Общественному сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В то же время, количество погибших и раненых в результате ракетного удара по городу возросло. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, по состоянию на 11:35 известно об 11 погибших, 22 раненых и трех без вести пропавших

"Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Под завалами - еще люди", - написал Клименко в Телеграме.

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Он сообщил, что среди жертв российских обстрелов есть 25-летняя женщина, лейтенант полиции.

"Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение", - написал глава МВД.

По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, в результате обстрела Чернигова разрушен восьмиэтажный дом, повреждения получили 4 многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, а также были повреждены десятки автомобилей.

  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чернигову
    Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: ГСЧС Украины

"Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди. Спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Работают все экстренные службы", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Он добавил, что на месте происшествия был создан штаб, где оказывается необходимая помощь пострадавшим. Представители власти работают на месте, оперативно организуя работу комиссий, которые фиксируют повреждения. Кулеба отметил, что всем пострадавшим будет предоставлена компенсация за разрушенное имущество.

По состоянию на 12:47 в ГСЧС Украины сообщили об увеличении количества погибших и раненых в результате российской ракетной атаки

"Предварительно погибли 13 человек, еще 61 человек пострадал, из них 2 ребенка. Спасены из-под завалов 3 человека. Под завалами частично разрушенного здания, вероятно, продолжают находиться люди", - отметили в ГСЧС.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Чернигову 17 апреля - последствия обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Александр Ломако, исполняющий обязанности городского головы Чернигова отметил, что ракетный удар зафиксирован по объекту социальной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил жестокий ракетный удар России по центру города. Он сообщил, что в Чернигове продолжается спасательная операция.

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