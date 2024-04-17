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Уничтожили "жирную" цель: в ГУР раскрыли детали пожара на аэродроме в Самаре

Юрий Берендий
17 апреля 2024, 11:52
По данным ГУР, стоимость уничтоженного российского многоцелевого вертолета Ми-8 может колебаться в пределах от 10 до 15 миллионов долларов.
Уничтожили 'жирную' цель: в ГУР раскрыли детали пожара на аэродроме в Самаре
В ГУР раскрыли детали пожара на аэродроме в Самаре / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В российской Самаре на аэродроме "Кряж" был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

"17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава", - сообщили в ГУР.

Отмечается, что стоимость такого типа вертолета может колебаться от 10 до 15 миллионов долларов.

видео дня

Что за вертолет Ми-8?

Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

"Бавовна" в России - удары по российской авиации

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 апреля Силы обороны Украины атаковали сразу 3 аэродрома на территории РФ, среди которых был аэродром Энгельс-2. В результате были серьезно повреждены российские бомбардировщики Ту-95МС, в частности, на аэродроме Энгельс-2 было повреждено по меньшей мере три таких самолета. В результате атак погибли 7 оккупантов, среди которых возможно были пилоты самолетов.

Кроме того, Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны осуществила атаку на аэродром Морозовск в России. В результате атаки было уничтожено не менее 6 самолетов противника, а еще 8 получили серьезные повреждения.

Также, стали известны подробности удара по российским войскам в Ейске Краснодарского края. Дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили 4 российских самолета Су-30, два военно-транспортных самолета и самолет-амфибию.

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