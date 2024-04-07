Взорвали семь самолетов РФ и подстанцию: детали удара ГУР по аэродрому в Ейске

Стали известны подробности удара по российским войскам в Ейске Краснодарского края.
В результате дроны Главного управления разведки Минобороны поразили четыре Су-30, два военно-транспортных самолёта и самолет-амфибию. Об этом сообщил "Украинской правде" собеседник из ГУР.
Беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в Ейске, сообщил собеседник из ГУР.
В результате атаки поражены семь российских самолетов:
- четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ$
- два военно-транспортных самолета и самолет-амфибия БЭ-200.
Также, по словам источника, уничтожена дизельная подстанция аэропорта.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Удары по аэродромам РФ
Ранее сообщалось, что ВСУ и ГУР атаковали сразу три аэродрома в РФ. Украинские силы атаковали аэродромы в Курске, Энгельсе и Ейске.
Напомним, что в ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ. Он отметил, что россияне сегодня получили новую партию самолетов и сразу понесли втрое большие потери среди воздушных судов.
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