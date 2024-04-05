Уничтожены вражеские самолеты: СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск

СБУ вместе с военными и Силами обороны осуществила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере 6 самолетов врага уничтожено, а еще 8 существенно повреждены.
Как отметили собственные источники РБК-Украина, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах.
"Результаты совместной спецоперации впечатляют - уничтожено не менее 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", - рассказал источник.видео дня
Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.
"Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал ра**истов", - отмечает источник.
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