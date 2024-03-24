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Расцвела "бавовна": 20 взрывов возле нефтебазы в Гвардейском и перекрытие Крымского моста

Дмитрий Видоменко
24 марта 2024, 07:45обновлено 24 марта, 08:17
Также русские оккупанты сообщили об перекрытии Крымского (Керченского) моста.
Крым, нефтебаза
Русские оккупанты сообщили об перекрытии Крымского (Керченского) моста / коллаж Главред, скриншоты из видео

В Симферопольском районе во временно оккупированном Россией полуострове Крым рано утром раздались мощные взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в частности ‒ "Крымский ветер".

"Четыре взрыва прогремело в Симферопольском районе, сообщают наши подписчики. И еще три взрыва где-то в пригороде Симферополя", – говорится в одном из сообщений.

Немногим позднее сообщалось о дыме со стороны поселка Гвардейское и о том, что там прозвучало около 20 взрывов. Далее появилась информация о том, что в Гвардейском попали в нефтебазу и над ней поднимаются огромные клубы дыма.

видео дня

Также русские оккупанты сообщили об перекрытии Крымского (Керченского) моста.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщают местные жители.

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Напомним, 5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Позже в ГУР сообщили, что во время удара по кораблю "Сергей Котов" были ранены почти 3 десятка оккупантов. Известно о гибели семи моряков российского корабля, который успешно уничтожили спецназовцы ГУР. Но отмечалось, что эта цифра может возрасти.

Президент Украины Владимир Зеленский после потопления "Сергея Котова" заявил, что безопасных гаваней для флота российских оккупантов не будет. Также глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил всех украинских защитников, причастных к уничтожению очередной боевой единицы Черноморского флота.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России.

Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота.

Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний.

Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний.

Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия.

Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"
Скорость: 30 узлов
Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
Автономность: 60 суток.
Экипаж: до 80 человек

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