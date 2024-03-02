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Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

Андрей Ганчук
2 марта 2024, 18:53обновлено 2 марта, 19:41
Российский многоцелевой истребитель Су-35, за которым в то же время охотились Воздушные силы Украины, вероятно, успел скрыться от сокрушительного удара военных.
Cу-34, ЗРК Patriot
Бойцы ВСУ сбили второй за два дня Су-34 ВКС РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, Defense.gov/John Hamilton

Украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. Об этом заявил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

В своем Telegram-канале в суботу вечером, 2 марта, он сообщил о том, что ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34. Вражеский самолет уничтожен на восточном направлении.

Также он добавил, что удалось сбить только Су-34. По всей видимости, Су-35, за которым охотились Воздушные силы, ушел.

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"Относительно боевой работы, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один. Продолжаем бить оккупанта!" – написал Николай Олещук.

ВСУ нанесли удар по российским Су-34 и Су-35

Ранее Николай Олещук писал, что украинские военные зенитными управляемыми ракетами нанесли удары по двум вражеским военным самолетам.

Среди них он назвал и Су-35, который, по всей видимости, и ушел от удара.

"Произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата!" – говорил высокопоставленный военный.

Сбит второй Су-34 за два дня

Ранее в Воздушных силах сообщали, что 1 марта на восточном направлении был поражен российский боевой самолет Су-34.

"В пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщи Су-34, пытавшийся нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", - отмечали в ВС ВСУ.

Самолет Су-34 инфографика
Кратко о Су-34 / Главред

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Бойцы ВСУ поражают российские Су-34

Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ в последние недели регулярно сбивают российские истребители-бомбардировщики Су-34. Ориентировочно, речь идет уже о 15-м сбитом Су-34 за последнее время.

27 февраля в Воздушных силах сообщили о сокрушении российского Су-34. Самолет российских оккупантов уничтожили на восточном фронте.

Спустя несколько часов того же дня Николай Олещук сообщил о сбитии еще одного Су-34 ВКС РФ. Причем на том же восточном направлении.

29 февраля ПВО ВСУ за несколько часов уничтожили 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Один ночью, два других – утром.

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ВСУ Су-34 Воздушные Силы ВКС России война России и Украины
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