Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

Украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. Об этом заявил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
В своем Telegram-канале в суботу вечером, 2 марта, он сообщил о том, что ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34. Вражеский самолет уничтожен на восточном направлении.
Также он добавил, что удалось сбить только Су-34. По всей видимости, Су-35, за которым охотились Воздушные силы, ушел.
"Относительно боевой работы, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один. Продолжаем бить оккупанта!" – написал Николай Олещук.
ВСУ нанесли удар по российским Су-34 и Су-35
Ранее Николай Олещук писал, что украинские военные зенитными управляемыми ракетами нанесли удары по двум вражеским военным самолетам.
Среди них он назвал и Су-35, который, по всей видимости, и ушел от удара.
"Произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата!" – говорил высокопоставленный военный.
Сбит второй Су-34 за два дня
Ранее в Воздушных силах сообщали, что 1 марта на восточном направлении был поражен российский боевой самолет Су-34.
"В пятницу, 1-го марта, около 09.00, на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщи Су-34, пытавшийся нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", - отмечали в ВС ВСУ.
Что известно о самолете Су-34?
Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".
Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.
Бойцы ВСУ поражают российские Су-34
Силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ в последние недели регулярно сбивают российские истребители-бомбардировщики Су-34. Ориентировочно, речь идет уже о 15-м сбитом Су-34 за последнее время.
27 февраля в Воздушных силах сообщили о сокрушении российского Су-34. Самолет российских оккупантов уничтожили на восточном фронте.
Спустя несколько часов того же дня Николай Олещук сообщил о сбитии еще одного Су-34 ВКС РФ. Причем на том же восточном направлении.
29 февраля ПВО ВСУ за несколько часов уничтожили 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Один ночью, два других – утром.
Другие новости:
- Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины
- Пару слов об уничтожении Су-34 россиян
- В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 – соцсети