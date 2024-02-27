'Пусть оккупанты прощаются с родными перед вылетом': ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34

Воздушное судно российских оккупантов украинские военные сбили на восточном направлении. Командующий Воздушных сил ВСУ дал оккупантам один совет.

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ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikimedia.org

Украинские военные уничтожили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Он был сбит на восточном направлении. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

При этом он посоветовал российским оккупантам, чтобы они перед каждым вылетом прощались с родными, ведь каждое их поднятие в воздух может стать последним.

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"Минус еще один Су-34 на восточном направлении. Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда. Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз. Всем спасибо за боевую работу. Работаем для победы!", – отметил Олещук.

ВСУ уничтожили еще один вражеский Су-34/ Telegram Олещук

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Уничтожение российских самолетов

Ранее сообщалось, что утром 21 февраля ВСУ навечно приземлили еще один российский Су-34, а Су-35 повезло – сманеврировал.

Напомним, вечером 23 февраля украинские силы уничтожили российский самолет А-50. Разведка раскрыла детали, как бойцы армии Украины уничтожили новый А-50У оккупантов. Россия использовала самолет-разведчик А-50У для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, рассказали в Главном управлении разведки.

Также сообщалось, что 23 февраля в небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34. Мониторинговая группа зафиксировала исчезновение российского истребителя-бомбардировщика на высоте 2000 метров над Геническим районом Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину заинтриговал заявлением о том, что горящих самолетов РФ станет больше. Он отметил, что мы сможем дать врагу мощный ответ в воздухе.

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