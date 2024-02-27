Пролетал ли дрон РФ над Молдовой: в Воздушных силах прокомментировали ночной инцидент

В Минобороны Украины сообщали, что во время атаки оккупантов дронами и ракетами по нашему государству вечером 26 февраля был зафиксирован пролет беспилотника через Молдову. Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент и отметил, что в этом нет ничего сенсационного, потому что подобное происходит не впервые. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Я знал, что сегодня будет "топ новостью", пролетевшей "Шахед" через Молдову. Ну это же было уже и не раз. Я даже не вижу особой сенсационности в этой новости, что пролетают через Молдову или Приднестровье, анклав российский, и ракеты крылатые и "Шахеды". Ну и на этот раз безусловно был зафиксирован такой пролет радиолокационными системами", – отметил Игнат.
Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия уже не впервые проводит провокации на этом направлении. Поэтому, по его словам, "ничего удивительного здесь нет".
Игнат напомнил, что были случаи, когда не только беспилотники ударного типа, но и разведывательные БПЛА часто приближались даже к территории Румынии.
"Ну типа "Орлан" или какие-то это было раньше, где-то год или полгода назад. Такие случаи были тоже. Поэтому ничего особенного в этой новости нет. Он пролетел, сократил себе, так сказать, путь и таким образом попал с юга на территорию нашего государства, где был уничтожен нашей ПВО", – сказал Игнат.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Молдове отрицают пролет дрона РФ
Однако в Министерстве обороны Молдовы заявили, что российский беспилотник не пролетал через их воздушное пространство вечером в понедельник, 26 февраля. Такое заявление прозвучало после того, как Воздушные силы Украины сообщили, что Хмельницкую область атаковали "Шахеды", которые двигались от границы с Молдовой.
"В связи с якобы риском вхождения беспилотника в воздушное пространство Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня (26 февраля – ред.) вечером над Украиной, не пролетал над воздушным пространством Республики Молдова", – заверили в молдавском Минобороны.
Атаки дронами и ракетами по Украине
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 февраля РФ ударила по Днепру и Харькову. В Днепре госпитализированы четыре человека, десять домов пострадали. Также повреждены автомобили.
Во время ракетно-дронового удара оккупантов по Украине в ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59. Оккупанты применили для атаки по Украине семь ракет разных типов и 14 ударных беспилотников "Shahed".
Также в ночь на 27 февраля в Украине раздавались взрывы – РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове. Один из дронов оккупанты направили по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области, сообщили воздушные силы ВСУ.
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