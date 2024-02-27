Пролетал ли дрон РФ над Молдовой: в Воздушных силах прокомментировали ночной инцидент

Представитель Воздушных сил ВСУ говорит, что ничего удивительного в таком инциденте нет, ведь "это уже не первый раз".

https://glavred.info/ukraine/proletal-li-dron-rf-nad-moldovoy-v-vozdushnyh-silah-prokommentirovali-nochnoy-incident-10545374.html Ссылка скопирована

В Воздушных силах прокомментировали, пролетал ли дрон РФ над Молдовой/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Минобороны Украины сообщали, что во время атаки оккупантов дронами и ракетами по нашему государству вечером 26 февраля был зафиксирован пролет беспилотника через Молдову. Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент и отметил, что в этом нет ничего сенсационного, потому что подобное происходит не впервые. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Я знал, что сегодня будет "топ новостью", пролетевшей "Шахед" через Молдову. Ну это же было уже и не раз. Я даже не вижу особой сенсационности в этой новости, что пролетают через Молдову или Приднестровье, анклав российский, и ракеты крылатые и "Шахеды". Ну и на этот раз безусловно был зафиксирован такой пролет радиолокационными системами", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия уже не впервые проводит провокации на этом направлении. Поэтому, по его словам, "ничего удивительного здесь нет".

видео дня

Игнат напомнил, что были случаи, когда не только беспилотники ударного типа, но и разведывательные БПЛА часто приближались даже к территории Румынии.

"Ну типа "Орлан" или какие-то это было раньше, где-то год или полгода назад. Такие случаи были тоже. Поэтому ничего особенного в этой новости нет. Он пролетел, сократил себе, так сказать, путь и таким образом попал с юга на территорию нашего государства, где был уничтожен нашей ПВО", – сказал Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В Молдове отрицают пролет дрона РФ

Однако в Министерстве обороны Молдовы заявили, что российский беспилотник не пролетал через их воздушное пространство вечером в понедельник, 26 февраля. Такое заявление прозвучало после того, как Воздушные силы Украины сообщили, что Хмельницкую область атаковали "Шахеды", которые двигались от границы с Молдовой.

"В связи с якобы риском вхождения беспилотника в воздушное пространство Республики Молдова сообщаем, что ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня (26 февраля – ред.) вечером над Украиной, не пролетал над воздушным пространством Республики Молдова", – заверили в молдавском Минобороны.

Атаки дронами и ракетами по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 февраля РФ ударила по Днепру и Харькову. В Днепре госпитализированы четыре человека, десять домов пострадали. Также повреждены автомобили.

Во время ракетно-дронового удара оккупантов по Украине в ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили 9 "Шахедов" и 3 ракеты Х-59. Оккупанты применили для атаки по Украине семь ракет разных типов и 14 ударных беспилотников "Shahed".

Также в ночь на 27 февраля в Украине раздавались взрывы – РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове. Один из дронов оккупанты направили по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области, сообщили воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.