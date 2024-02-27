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"Страшный сон": ВСУ нужно забыть о наступлении и переходить в оборону – военный

Алексей Тесля
27 февраля 2024, 09:43обновлено 27 февраля, 10:56
Украина должна решить вопросы с мобилизацией, а также с вооружениями, говорит Юрий Гудименко.
Гудименко
Юрий Гудименко оценил перспективы на фронте / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Facebook.com/hudymenko

Младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко прокомментировал вопрос вероятности перехода Сил обороны Украины к стратегической обороне.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что для правильного ответа на него нужно быть пророком или заглядывать в будущее. Я бы не хотел этого делать. Просто скажу о том, что в обороне можно сидеть очень долго, выжидая момент, и это нормально", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Младший сержант ВСУ в отставке считает, что это намного лучше, чем "броситься в неподготовленное наступление", не имея достаточно артиллерии и людей.

Он говорит, что вопросы, которые Украина сейчас должна решить - это проблемы с мобилизацией, а также с вооружениями.

"После этого уже можно заново вспоминать слово "наступление" хотя бы в каком-то теоретическом измерении. Пока что его лучше забыть, как о страшном сне, потому что на сидение в обороне банально тратится меньше ресурсов. А ресурсов у нас очень и очень мало", - добавил Гудименко.

Смотрите видео - интервью Юрия Гудименко Главреду:

Кто такой Юрий Гудименко

Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия.

С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".

Ранее Гудименко предупредил об угрозе нового штурма Киева. В 2022 году у РФ не было сил для того, чтобы пробиваться сквозь городскую застройку, говорит Юрий Гудименко.

Напомним, ранее майор ВСУ назвал неожиданные сроки наступления РФ. На сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, считает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, войска РФ февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.

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война России и Украины Юрий Гудименко
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