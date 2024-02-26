Россия пойдет в большое наступление: майор ВСУ назвал неожиданные сроки

На сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, считает Алексей Гетьман.

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Алексей Гетьман оценил вероятность нового наступления РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/alexeyhetman, mil.ru

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман не исключил, что весной, после президентских выборов, в РФ будет новый этап мобилизации, после чего враг усилит наступательные действия.

"Дальнейшее развитие событий выглядит именно так. Очевидно, Россия проведет мобилизацию и будет продолжать наступательные действия. Вряд ли там решат прекратить войну и отвести войска", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Майор запаса считает, что на сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, потому что проводится так называемая президентская кампания.

"В любой стране мобилизация не очень поддерживается людьми и снижает рейтинг власти. И Путин это прекрасно понимает, поэтому мобилизацию решили провести после "выборов", - говорит он.

Собеседник также предположил, что новое наступление РФ, скорее всего, будет летом или в начале осени 2024 года.

"Они постараются провести кампанию максимум до конца сентября или до октября, чтобы не дотянуть до ноября, когда пойдут дожди и будет трудно двигаться тяжелой техникой. Может казаться спорным, что наступление будет до выборов в США, но, я думаю, россиянам уже тогда будет понятно, кто одержит победу, и на какие события в дальнейшем ориентироваться", - добавил Гетьман.

Смотрите видео - интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении. Часть сил противника смогла прорваться в Работино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сорвали наступление РФ на Запорожском направлении. Войска агрессора России 10 раз безуспешно атаковали позиции сил обороны Украины в районе Работино Запорожской области, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщалось ранее, войска РФ 18 февраля пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили им разгром. Оккупанты применили около 30 единиц военной техники и пехоту, однако после удара армии Украины вынуждены были вернуться на прежние позиции.

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