Оккупанты пробили оборону ВСУ на Запорожском направлении — DeepState

Часть сил противника смогла прорваться в Работино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

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Оккупантам удалось прорваться в Работино / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

После завершения боев за Авдеевку Донецкой области российским оккупантам нужно принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Армия РФ может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске Харьковской области, Часовом Яру в Донецкой области или Работино в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState в понедельник, 19 февраля.

Что происходит на фронте

По данным DeepState, по состоянию на конец суток 18 февраля на Беломосковском, Северском, Белгородском и Таврическом отрезках фронта изменений не зафиксировано.

Сватовский отрезок. Оккупанты проводят ротацию и продолжают усиливать давление в районе Тернов и Ямполовки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг проводил штурмовые действия в Белогоровке, но получил отпор. Кроме того, вблизи Веселого российские оккупанты расстреляли двух украинских бойцов.

"Очередное напоминание, что враг не соблюдает правила и обычаи войны", — пишут аналитики.

В Богдановке Донецкой области противник ищет слабые места, чтобы продавить линию соприкосновения, возле Ивановки враг имеет успехи и продолжает штурмовые действия.

На Авдеевском отрезке украинские войска вышли из Авдеевки. Враг пробовал штурмовать возле Ласточкино значительным числом пехоты, но все эти попытки оказались неудачными.

"Сейчас противник проводит накопление по посадкам и возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

ВС РФ атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. Возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои, противник усилил давление на Силы обороны.

Кроме того враг активизировался и на Бердянском участке. Продолжаются бои возле Новодонецкого.

На Запорожском отрезке российские оккупанты начали массированную атаку от Работино до Вербового.

"Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему. 18.02 интенсивность несколько спала", — отметили в DeepState.

Часть сил противника смогла прорваться в Работино, однако большинство было ликвидировано защитниками.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны в отчете за 18 февраля писали о том, что задержки с предоставлением западной военной помощи Украине помогают стране-агрессору начать наступательные операции сразу на нескольких участках фронта.

Сейчас российские войска проводят по меньшей мере три наступательные операции:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Работино на западе Запорожской области.

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

На Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.

Тарнавский сообщил, что украинские военные занимают позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке. Несколько украинских военных попали в плен.

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