Войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, но ВСУ устроили разгром

Оккупационные войска агрессора России потерпели поражение во время боя и вынуждены были отступить на прежние позиции, рассказали в ОК Запад.

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Оккупанты применили 30 единиц боевой техники и большое количество личного состава / Скриншот видео Оперативное командование Запад

Российские оккупанты пошли в наступление на Запорожском направлении, однако нарвались на ответный удар Сил обороны Украины. ВСУ уничтожили до двух десятков военной техники врага и ликвидировали около 70 захватчиков. Об этом заявили в Оперативном командовании Запад.

Как сообщили в пресс-службе ОК Запад, войска РФ в ходе попытки наступления, которую они провели 17 февраля, в боях с ВСУ потеряли 18 единиц техники, в том числе 3 танка и около 70 своих солдат. Еще приблизительно 80 оккупантов получили ранения.

Смотрите видео разгрома войск РФ на Запорожском направлении:

Войска РФ попытались наступать на Запорожском направлении / Скриншот Главред

Враг вынужден был вернуться на прежние позиции.

видео дня

"В наступлении было задействовано 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Работаем! Уничтожаем врага", - подчеркнули в командовании.

Война России против Украины

17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки Донецкой области – решение было принято главнокомандующим Александром Сырским. Войска вывели на более выгодные оборонительные позиции. Военные вышли из города, поскольку силы и средства оккупантов намного превышали возможности украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение о выходе из Авдеевки. В ходе разговора с украинским гарантом президент США Джо Байден признал, что такая ситуация – результат ослабления американской помощи.

Украине нужно переносить войну в Россию, считает начальник штаба бригады Азов Нацгвардии, майор Богдан Кротевич. По его словам, россияне после захвата Авдеевки могут провести рейдовую операцию на других направлениях. ВСУ нужно проводить свои операции на территории РФ, где у врага нет таких серьезных укреплений.

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