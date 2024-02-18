"Ничего убийцам не отдадим": Зеленский сделал заявление об Авдеевке и разговоре с Байденом

Президент США Джо Байден признал, что потеря Авдеевки – результат ослабления американской помощи, сказал украинский гарант Владимир Зеленский.

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Соединенные Штаты останутся нашим стратегическим партнером - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Соединенные Штаты Америки остаются союзником Украины. Потеря Авдеевки Донецкой области в боях с российскими оккупантами – результат ослабления военной помощи Вашингтона, с чем согласился и глава Белого дома Джо Байден. ВСУ вернут территории и добьются победы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В эфире телеканала Интер он рассказал о том, что провел разговор с Байденом о ситуации в Авдеевке.

По словам гаранта, США остаются союзником Киева.

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"Мы на постоянном контакте с Соединенными Штатами Америки, на разных уровнях: с Белым домом, с конгрессменами. И для нас эта поддержка США очень нужна. Сейчас говорил с Джо Байденом, он заверил, что стопроцентное будет поддерживать Украину, сделает все, чтобы был положительный результат. Я уверен, у меня нет сомнений, что Соединенные Штаты останутся нашим стратегическим партнером. Безусловно, есть внутри Соединенных Штатов избирательный процесс, безусловно, есть разные взгляды на разные вопросы, но все же, несмотря ни на что, я уверен, что большинство американцев и большинство политической элиты – на нашей стороне. Мы будем на контакте постоянно с президентом Байденом, договорились об этом. Некоторые детали не буду говорить, но я думаю, что в рамках G7-встречи в ближайшее время мы встретимся онлайн", - сказал Зеленский.

По его словам, Байден знает подробности и причины, которые привели к потере Авдеевки. Нужно провести эффективную работу, в результате которой ВСУ добьются побед и возвращения своих территорий.

"Сегодня с президентом Байденом, когда мы разговаривали, и нашим людям, мне кажется, это тоже важно, что президент Соединенных Штатов знает детали. Поэтому я и говорю, что они – близкие нам союзники, а не где-то там за океаном. И он признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат, тот, что вышел с Авдеевкой. И все признают. И потому также это понимая, мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Я рад, что такое правильное, взвешенное решение есть у военного командования... Мы об этом говорили и я рад, что мы работаем в этом направлении, все равно понимаем все это, но то, что мы вернем – это обязательно, мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим, уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены ежедневно – и победа будет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Бойцы ВСУ вышли из Авдеевки

ВСУ вышли из Авдеевки, 17 февраля такое решение принял главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский. Командование перевело войска на другие оборонительные позиции. Более выгодные оборонительные рубежи были подготовлены заранее.

В 3-й Отдельной штурмовой бригаде заявили, что ВСУ под Авдеевкой выровняли линию фронта. Враг несет большие потери. У оккупантов было серьезное преимущество в вооружениях, они применяли до сотни управляемых авиабомб в день.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку применяли управляемые авиабомбы для продвижения своих войск, считают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, вероятно, оккупанты впервые применили такую тактику в Украине.

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