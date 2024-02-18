Почему войскам РФ удалось взять Авдеевку: в ISW раскрыли детали

Тактика, которую оккупанты России применили в Авдеевке, может быть использована ими для дальнейшего продвижения на других участках фронта, пишут аналитики.

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Применение оккупантами РФ авиабомб в Авдеевке переломило ситуацию - ISW/ Коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, соцсети

Преимущество в воздухе в течение определенного времени и в ограниченной локации предоставило оккупационным войскам агрессора России поддержку в последние дни в рамках операции по оккупации Авдеевки. Вероятно, именно такой метод захватчики впервые применили в Украине. Подобный способ, который предусматривает применение управляемых авиабомб для продвижения пехоты, может поспособствовать их продвижению на фронте. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что представитель одной из бригад ВСУ, действующих в районе Авдеевки, рассказал, что оккупанты за сутки выпустили против украинских позиций 60 планирующих бомб КАБ, а за последние дни они и вовсе применили 500 таких бомб по Авдеевке.

По словам командующего группировкой войск Таврия, бригадного генерала Александра Тарнавского, 14 февраля враг нанес 73 авиационных удара на Таврическом направлении, и это рекордное количество ударов при усилении оккупантами тактического разворота в Авдеевке.

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Как применение врагом авиабомб повлияло на ситуацию в Авдеевке

Один из военных пропагандистов РФ 17 февраля сказал, что россияне за последние на тот момент 48 часов выпустили 250 планирующих бомб FAB лишь в одном районе Авдеевки. Другие источники в России считают, что использование планирующих бомб позволило захватчикам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, поскольку они получили воздушное преимущество в районе.

Аналитики ISW отметили, что с начала 2023 года войска РФ увеличили применение планируемых бомб, но недавнее их массовое применение в Авдеевке – первый случай, когда оккупанты использовали их в таком количестве, чтобы обеспечить продвижение своей пехоты.

Один из оккупантов и вовсе считает, что операции авиации в Авдеевке, мол, повлияют на их операции на других участках вдоль линии фронта.

"Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на наиболее активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли отказать им в доступе к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват большей части поселения", - указали американские аналитики.

При этом они уточнили, что Украине придется выбирать, какие конкретно участки фронта нужно будет прикрывать ПВО.

"Ограниченные эффективные системы противовоздушной обороны, сокращение запасов зенитно-ракетных комплексов и тянущиеся российские ракетные и беспилотные удары по тыловым населенным пунктам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор по поводу того, какие участки линии фронта будут охвачены ПВО", - добавили в ISW.

Более агрессивное продвижение России

Также в Институте изучения войны добавили, что подобная тактика может усилить продвижение российских оккупантов на поле боя.

"Повторяющееся временное локализованное и ограниченное российское преимущество в воздухе, вероятно, позволит российским войскам более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта. Распространенное прерванное преимущество в воздухе позволило бы российским силам проводить обычные широкомасштабные авиационные операции и бомбить украинские города", - подчеркнули аналитики.

Ситуация в Авдеевке

ВСУ вышли из Авдеевки, заявил 17 февраля главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. Было принято решение о переходе на более выгодные оборонительные рубежи. Командующий ОСГВ Таврия Александр Тарнавский добавил, что войска вывели на заранее подготовленные позиции.

Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта, оккупанты несут большие потери, сообщили в 3-й Отдельной штурмовой бригаде. Военные указали, что у войск РФ в ходе боев было значительное преимущество в тяжелом вооружении, артиллерии и дронах. Оккупанты применили до сотни управляемых авиабомб в день.

После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление, считают в 3-й ОШБр. Враг хочет развить свои наступательные действия, однако армия Украины готова к подобному развитию событий.

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