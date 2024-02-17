Под Авдеевкой ВСУ выровняли линию фронта: оккупанты имеют колоссальные потери - 3 ОШБр

Третья штурмовая бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и сумела выровнять линию фронта.

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Третья штурмовая бригада обнародовала боевой отчет / Колаж: Главред, фото: instagram.com / libkos, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады нанесли значительные потери ключевой ударной группировке армии оккупантов в Авдеевке. Об этом говорится в боевом отчете бригады.

В сообщении указано, что российские войска имели значительное преимущество в тяжелом оружии, артиллерии, ударных дронах и применяли до сотни КАБов в день. Несмотря на это, бригада сумела нанести значительные потери врагу.

С момента передислокации Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевку российские потери составляют более 1500 погибших, более 3500 раненых и более 20 единиц бронетехники.

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"До момента отвода бойцы Третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций... Сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении", - рассказали в бригаде.

Сейчас бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта.

Выход украинских войск из Авдеевки

Напомним, ночью 17 февраля Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь военных. Эту информацию подтвердил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что "окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Также сержант ВСУ Егор Фирсов сообщил, что часть Авдеевки, из которой Сырский дал указ вывести войска, все еще контролировали ВСУ. Он отметил, что было принято оперативное решение, которое не позволило войскам попасть в окружение, однако бои в Авдеевке продолжаются.

Кроме этого, спецназовцы ГУР вместе с другими военными в течение недели обороняли последнюю дорогу из Авдеевки, нанося врагу потери. Во время отхода основных сил из города, они обеспечивали эвакуационный коридор.

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