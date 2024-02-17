После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая

В Генштабе России есть еще планы - после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление.

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Оккупанты готовят новое наступление после захвата Авдеевки / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: deepstatemap

Майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Родион Кудряшов заявил, что командование ВСУ приняло решение вывести украинских военных из Авдеевки Донецкой области. В частности, для того, чтобы избежать окружения и сохранить жизни бойцов. В Генштабе России есть еще планы - после Авдеевки быстро развить дальнейшее наступление.

"Пока без деталей, но скажу, что ВСУ готовы к такому развитию событий. Максимум, что сможет враг - это локальные, очень ограниченные атаки. Возможно, даже где-то они приведут к какому-то небольшому успеху в виде взятия посадки или высоты. Однако в целом, как и в случае с Бахмутом, победа в Авдеевке будет скорее пропастью", - отметил он для 24 канала.

Родион Кудряшов также рассказал, что на момент прибытия 3-й ОШБ роперативная ситуация в Авдеевке уже была очень сложная. На некоторых отрезках приходилось отбиваться на 180 градусов, а иногда - на 360.

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"Однако с помощью ударных действий и выстраивания хоть какой-то полосы обороны задача была выполнена. Ситуацию удалось стабилизировать хоть на некоторое время. Сейчас отдельное подразделение Третьей отдельной штурмовой бригады продолжает ударные рейды. Другие мои побратимы держат позиции там, где это имеет смысл. Своей цели мы достигли. Оперативная ситуация тяжелая, но контролируемая", - рассказал детали военный.

По словам военного, оккупанты привлекают против ВСУ большое количество артиллерии, КАБов и FPV. Ежедневно наносят массированные бомбовые удары одновременно с нескольких направлений, в частности, фосфорными боеприпасами.

Однако россияне вынуждены снимать боеспособные части с других участков фронта. Это также не позволит им подготовиться к новому масштабному наступлению или по крайней мере осуществлять эффективные наступательные действия на других участках. В Авдеевке ВСУ выигрывают время для подготовки новых бригад и получения вооружения.

"Это еще одна весомая причина, почему я считаю, что наши действия на Авдеевском направлении являются правильными. А результат во многом стал возможным благодаря слаженной работе смежных подразделений и 3 ОШБр. Однако у каждого успеха есть своя цена. В нашем случае эта цена - не удержанные километры территории, эта цена - человеческие жизни. Поэтому попутно еще раз хочу подчеркнуть героизм, которые проявляют наши солдаты и офицеры на переднем крае. В сложные для страны времена они проявили себя очень достойно. Поэтому работаем вместе на победу", - резюмировал Родион Кудряшов.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский сообщил, что ВСУ вышли из Авдеевки. По словам Тарнавского, "окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии, где и подчеркнул, что это профессиональное решение - сохранить наших людей.

В 3 ОШБр рассказали, как выводят войска из Авдеевки. Согласно словам заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина, за время пребывания в Авдеевке бригаде удалось ликвидировать тысячи российских захватчиков и их техники.

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