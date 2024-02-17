"Нас ждут очень тяжелые бои": в 3 ОШБр рассказали, как выводят войска из Авдеевки

Ситуация в Авдеевке спустя несколько суток тяжелейших боев начала меняться сегодня ночью.

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В 3 ОШБр рассказали, как выводят войска из Авдеевки / коллаж:Главред, фото: 3ОШБр, Влада и Константин Либеровы

В ночь с 16 на 17 февраля командир ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении вывести украинские войска из Авдеевки. Также эту информацию подтвердил заместитель командира 3ОШБр Максим Жорин в своем телеграм-канале.

Согласно словам Жорина, за время пребывания в Авдеевке бригаде удалось ликвидировать тысячи российских захватчиков и их техники, что очень важно для дальнейшей борьбы с врагом.

Также он добавил, что по ситуации на сейчас в Авдеевке продолжается операция по перегруппировке войск, однако их вывод из города будет чрезвычайно непростым.

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"Выход из Авдеевки - это было правильное и логичное решение, но чрезвычайно сложное в реализации", - написал Жорин.

К тому же, по словам заместителя командира, впереди бригаду и все подразделения ВСУ ожидают трудные бои и противостояние противнику на других рубежах.

"Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ожидают очень тяжелые бои", - резюмировал Максим Жорин.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, в субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Во время своего выступления глава государства прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

Также, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 17 февраля. По его словам, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 38 атак врага в районе Авдеевки, Ласточкиного, западнее Бердичева и еще 5 атак - возле Первомайского и Невельского.

К тому же, военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что российские военные, которые участвуют в штурмах Авдеевки, жалуются на отсутствие организации эвакуации раненых и погибших и даже обеспечения бронежилетами.

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