Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш

В ходе штурмов Авдеевки к украинским партизанам массово обращаются российские военные.

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Оккупанты сдают свои позиции ВСУ / коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua, скриншот: deepstatemap

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что российские военные, которые участвуют в штурмах Авдеевки, жалуются на отсутствие организации эвакуации раненых и погибших и даже обеспечения бронежилетами.

"В ходе штурмов Авдеевки к нам массово обращаются российские военные. Они присылают нам координаты пунктов управления, полевых складов с боеприпасами и места стоянки техники. Их мотивация проста: отомстить за погибших товарищей, которые погибли в мясных штурмах", - пишут партизаны "Атеш" в своем Telegram-канале.

Агенты "Атеш" из 87-го стрелкового полка, 55-й и 115-й отдельных мотострелковых бригад России сообщают, что подобных потерь еще не было за эту войну. Отмечается, что оккупанты вынуждены наступать под угрозой расстрела и случаи такого наказания уже были.

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"Наступление часто проводилось без организации эвакуации раненых и погибших. Некоторые военные вынуждены были забирать бронежилеты с 200-х", - говорится в заметке.

"Атеш" передал информацию Силам обороны Украины.

Напомним, что пропагандисты РФ в ступоре из-за потерь российской армии. Российские Z-каналы не в восторге от "взятия" Авдеевки - сокрушаются из-за того, что положили тысячи людей, а получили взамен руины.

Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке. Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.

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