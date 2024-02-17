Россияне пошли на штурм Авдеевки без бронежилетов, таких потерь еще не было - Атеш

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что российские военные, которые участвуют в штурмах Авдеевки, жалуются на отсутствие организации эвакуации раненых и погибших и даже обеспечения бронежилетами.
"В ходе штурмов Авдеевки к нам массово обращаются российские военные. Они присылают нам координаты пунктов управления, полевых складов с боеприпасами и места стоянки техники. Их мотивация проста: отомстить за погибших товарищей, которые погибли в мясных штурмах", - пишут партизаны "Атеш" в своем Telegram-канале.
Агенты "Атеш" из 87-го стрелкового полка, 55-й и 115-й отдельных мотострелковых бригад России сообщают, что подобных потерь еще не было за эту войну. Отмечается, что оккупанты вынуждены наступать под угрозой расстрела и случаи такого наказания уже были.
"Наступление часто проводилось без организации эвакуации раненых и погибших. Некоторые военные вынуждены были забирать бронежилеты с 200-х", - говорится в заметке.
"Атеш" передал информацию Силам обороны Украины.
Напомним, что пропагандисты РФ в ступоре из-за потерь российской армии. Российские Z-каналы не в восторге от "взятия" Авдеевки - сокрушаются из-за того, что положили тысячи людей, а получили взамен руины.
Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке. Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.
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