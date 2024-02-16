Россияне запустили по Украине 24 ракеты из КНДР: детали крупнейшей ракетной атаки

Генпрокурор отметил, что в результате крупнейшей атаки северокорейскими ракетами по территории Украины под удар попали 3 города.

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В результате атаки ракетами из КНДР были обстреляны Киев, Харьков и Павлоград / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по крайней мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства (предположительно, Kn-23/24) были использованы Россией во время ракетных обстрелов территории Украины.

"Сейчас по меньшей мере 24 баллистические ракеты, вероятно, произведенные в Северной Корее, были использованы во время российских ракетных атак на территории Украины. Всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года противник нанес не менее 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет. Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения", - рассказал генпрокурор в пятницу журналистам в Киеве, передает "Интерфакс".

По его словам, наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была зафиксирована 7 февраля 2024 года. В результате атаки были обстреляны три города: Киев (одна ракета) и Павлоград, Харьков (по две ракеты в каждом городе). Во всех этих случаях не зафиксировано ни одного попадания по потенциальным целям.

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Также он отметил, что наиболее трагический удар, который привел к наибольшему количеству жертв среди гражданского населения, произошел 2 января 2024 года в Харькове: во время обстрела центральной части города погибли три человека, а 64 получили ранения.

Костин сообщил, что согласно предварительному анализу, такие ракеты содержат фугасные боевые части мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Максимальная дальность поражения этих ракет составляет до 650 км.

Он также обратил внимание, что точность этих ракет вызывает вопросы.

"Из 24 выпущенных ракет известно о двух сравнительно точных попаданиях: НПЗ в Кременчуге и техническая территория аэродрома "Канатное". Остальные ракеты попали на значительном расстоянии друг от друга - до нескольких километров и более - или взорвались в воздухе, или поразили жилые кварталы в Харькове", - сказал Костин.

Удары по Украине ракетами из КНДР

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска обстреливали Селидово в Донецкой области ракетами С-300 и северокорейскими KN-23.

По информации начальника СУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова, из 5 ракет, которые были выпущены Россией и ударили по Харькову 7 февраля, 2 были северокорейского производства.

Украинская разведка оценивает, что Северная Корея могла поставить в Россию около миллиона артиллерийских снарядов в течение осени 2023 года. Эту информацию сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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