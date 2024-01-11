Генпрокурор рассказал, использовала ли Россия ракеты от КНДР: детали экспертизы

Украинские следователи получили первые доказательства того, что Россия использовала ракеты производства КНДР для обстрела Украины.

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Россия использовала ракеты Северной Кореи для обстрела Украины / Коллаж: Главред, фото: AP, kcna.kp

Генеральная прокуратура Украины получила первые доказательства использования российскими войсками ракет, изготовленных в Северной Корее, во время обстрелов территории Украины. 2 января Россия ударила по Харькову ракетой производства КНДР. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире "Суспільне.Спротив".

Костин рассказал, что результаты экспертизы свидетельствуют о том, что ракета, запущенная 2 января по Харькову, является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей. Военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора также подтвердили эти выводы во время осмотра частей ракеты на месте происшествия.

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, которая разработана Северной Кореей", - сказал генеральный прокурор Украины. видео дня

Сейчас продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна подтвердить использование ракет из КНДР. Также продолжается работа по выявлению других фрагментов боеприпасов, найденных в результате российских атак в Харьковской и Одесской областях.

Использование Россией ракет из Северной Кореи

Как сообщал Главред, КНДР поставляет России пусковые установки и баллистические ракеты. Согласно данным The Wall Street Journal, Москва одновременно ведет переговоры с Ираном о получении ракет малой дальности, их могут предоставить уже весной.

Напомним, Россия использовала ракеты производства Северной Кореи во время ракетного удара по Украине 6 января, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Кроме этого, РФ ранее использовала северокорейские баллистические ракеты при атаках на Украину 30 декабря и 2 января.

Также известно, что Северная Корея использует Украину как полигон для тестирования баллистических ракет, способных переносить ядерные заряды. Постоянный представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук рассказал, что ракеты малой дальности использовали в декабре и январе по территории Украины.

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