Украине не будет хватать оружия и боеприпасов в случае войны между КНДР и Южной Кореей – Кулик

Наше государство может получать меньше помощи от Южной Кореи и США, если разгорятся масштабные военные действия на Корейском полуострове.

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Украине не будет хватать оружия и боеприпасов в случае войны между КНДР и Южной Кореей/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Если между Северной и Южной Кореей начнутся масштабные военные действия, то уменьшится поддержка Украины в ее борьбе против страны-агрессора России.

Это приведет к переформатированию поддержки со стороны США и их союзников. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

"Она (поддержка Украины со стороны США – ред.) уже и без того под вопросом, но сейчас больше внимания Штатов сосредоточено на этом регионе (Северной и Южной Корее – ред.). Это означает, что у нас возникнут сложности не только с деньгами, но и с логистикой поставок военных товаров", – отметил Кулик. видео дня

Он напомнил, что в прошлом году Южная Корея была одной из стран-лидеров в поставках боеприпасов для Украины и обеспечивала логистику этих поставок из третьих стран.

"Поэтому если сейчас там начинается активная военная фаза, то Южная Корея, соответственно, будет работать на собственную оборону и пополнение ресурсов. США, в свою очередь, будут направлять Южной Корее военную технику и ракеты, которые мы могли бы купить или каким-то образом получить, в том числе от стран – партнеров Соединенных Штатов, на которые мы рассчитываем в 2024 или 2025 годах", – сказал Кулик.

По его словам, для нас это критично, потому что мы нуждаемся в ракетах большой дальности и системах ПВО.

"Поэтому Украина крайне не заинтересована, чтобы на Корейском полуострове вспыхнуло военное противоречие. Но в январе 2024 года я вижу низкий потенциал для перерастания ситуации в большую войну", – добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи

Лидер Южной Кореи побывал в Украине с неожиданным визитом в июле 2023 года. Тогда лидеры двух государств обсудили во время встречи дальнейшую помощь и послевоенное восстановление Украины. Также Юн Сок Йол посетил Бучу и Ирпень.

После этого визита сообщалось, что Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи. Владимир Зеленский призвал Южную Корею "проявить свое лидерство в создании реабилитационных центров в Украине".

В декабре 2023 года сообщалось, что Южная Корея стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов ВСУ. США в свое время удалось договориться о поставке тысяч артснарядов украинской армии фактически в обход законодательства.

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