Одна из стран мира стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов ВСУ

Южная Корея стала крупнейшим поставщиком 155 мм снарядов для Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Объемы поставок значительно больше, чем вся помощь стран ЕС, пишет The Washington Post.
В материале издания, в котором журналисты и американские чиновники анализируют украинское контрнаступление, говорится, в частности, о поисках Соединенными Штатами необходимых Украине боеприпасов в "третьих странах".
Отмечается, что Южная Корея имела огромное количество боеприпасов, предоставленных США, но законодательство страны запрещало правительству отправлять оружие в воюющие страны.
Тогда Пентагон подсчитал, что по крайней мере 330 тысяч 155 мм снарядов можно было бы перебросить воздухом и морем в течение 41 дня. В конце концов администрации Байдена удалось убедить Сеул.
"Снаряды начали поступать в начале года, что в конечном итоге сделало Южную Корею крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины, чем все европейские страны вместе взятые", - говорится в материале.
Украине критически не хватает вооружения
Накануне в США признали нехватку средств на финансирование помощи Украине. В частности, как писал Financial Times, директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила, что средства иссякнут уже к концу 2023 года. И это, по ее словам, сделает невозможным дальнейшее сопротивление ВСУ российским захватчикам.
Дипломат Валерий Чалый, в свою очередь, отметил, что в таком случае "ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия".
О том, что конгрессмены США никак не могут согласовать свою позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и украинского войска, Главред писал неоднократно. Например - что США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года.
Все это происходит на фоне повышения активности боев на всех направлениях фронта и увеличения численности российских войск. Как метко отметил представитель Совбеза США Джон Кирби, "Путин буквально разбрасывается человеческим мясом". Также это свидетельствует о намерении России продолжать войну и в конечном итоге достичь своих целей по оккупации территории Украины.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный со своей стороны рассказал главе Пентагона Ллойду Остину, что ВСУ нуждаются в 17 млн снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на $350-400 млрд.
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