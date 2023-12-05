Потери очень большие: новые детали разгрома россиян под Купянском - ВСУ

По словам пресс-секретаря 14-й ОМБр, ВСУ удалось ликвидировать оккупантов, которые еще до 20 октября 2023 года находились в местах лишения свободы.

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Под Купянском гибнут оккупанты, которые еще в октябре находились в тюрьмах РФ / Коллаж Главрел, фото: facebook.com/General.Pavlyuk, Минобороны РФ

Русское командование потеряв значительное количество военных на Купянском направлении, начало переброску на этот участок фронта резервные силы, состоящие из бывших заключенных. Силы обороны Украины сразу их ликвидировали. Об этом в эфире "Суспільне. Спротив" рассказала пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Надежда Замрига.

Она добавила, что 4 декабря на Купянском направлении ее бригада ликвидировала около двух десятков оккупантов.

"Враг теряет очень много личного состава. РФ подтягивает резервы человеческие. Об этом свидетельствует то, что уже мобилизованные, которые до 20 октября 2023 года были в местах лишения свободы, подписали контракт с Вооруженными Силами РФ, и уже в начале ноября попадают на передовую и погибают здесь", — сказала Замрига. видео дня

Представительница 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщает, что на данном фасе боевых действий ВС Российской Федерации концентрируют свои силы для продвижения вдоль реки Оскол в направлении Купянска. Оккупанты ищут уязвимые точки в обороне ВСУ и пытаются продолжить наступление.

"РФ использует технику, чтобы подвезти личный состав ближе, эту технику видят наши "глаза", наводят артиллерию, танки. Россияне начали применять танки в последнее время. Два месяца назад было очень мало. БМП они используют для подвоза личного состава, а не как технику, которая имеет пушки", — говорит Надежда Замрига.

Она отметила, что оккупанты продолжают атаковать позиции Вооруженных Сил Украины с использованием артиллерии, однако в последнее время зафиксировано уменьшение интенсивности артобстрелов. Кроме того, россияне используют авиабомбардирование.

Боевые действия на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия использует тактику "мясных штурмов" при атаках на село под Купянском. Для штурмов украинских позиций враг снова использует отряды заключенных.

Раньше сообщалось, что Александр Сырский посетил ВСУ под Купянском и Бахмутом.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Накануне ВС РФ атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

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