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Сырский посетил ВСУ под Купянском и Бахмутом: в командовании приняли решения

Андрей Ганчук
25 ноября 2023, 12:00
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач и проблемных вопросах на поле боя с агрессором Россией.
ВСУ, Сырский
В ВСУ приняли решение об усилении позиций на проблемных направлениях / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Сухопутных войск

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции сил обороны Украины в районе Купянска Харьковской области и Бахмута Донецкой области. Были приняты решения относительно усиления обороны и применения резервов.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, Сырский провел встречу с командирами частей и подразделений. Он заслушал доклады относительно выполнения задач, проблемных вопросов и порядка их разрешения.

"Основное внимание было сосредоточено на организации эффективного поражения противника, всестороннем обеспечении действий наших войск и максимальном сохранении жизней наших воинов", - указано в сообщении.

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Также отмечено, что было принято решение об усилении обороны и применении резервов на важных направлениях.

"Были приняты все необходимые решения для усиления обороны по важным направлениям и применения резервов", - подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки, сообщили в американском Институте изучения войны. Российские войска в ходе своих штурмовых действий не достигли значительных успехов.

Генерал Александр Сырский раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать вражеские атаки и наносят противнику потери.

Россия начала третью волну наступления на Авдеевку, отметили аналитики американского Института изучения войны. Согласно их выводам, вражеским войскам не удастся достигнуть быстрого продвижения.

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ВСУ Бахмут Купянск Александр Сырский война России и Украины
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