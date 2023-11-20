Россияне штурмуют позиции ВСУ: генерал раскрыл ситуацию под Купянском и Бахмутом

На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия, которые отбили ВСУ, сообщил Александр Сырский.

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ВСУ сдерживают оккупантов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силы обороны продолжают сдерживать врага на многих участках фронта.

"На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами. Бахмутское направление. Россияне пытались атаковать в районах Клещиевки и Андреевки. Все атаки были отбиты. Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута", - заявил он в своем Telegram.

Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте / скриншот: t.me/osirskiy

Ситуация на передовой

Напомним, что оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ под Бахмутом. Майор Нацгвардии рассказал, что россияне продолжают мясные штурмы и применяют тактику копателей.

Генерал раскрыл о штурмах и перегруппировке русских под Купянском. Сырский заявил, что ситуация на восточном направлении остается сложной, враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.

ВСУ нанесли большие потери оккупантам и продвинулись вперед под Авдеевкой. Российские оккупанты пытались провести наступательные операции в районе Авдеевки, но успеха не имели.

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