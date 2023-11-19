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"Надо 18-20 летние": военный призывает мобилизовать студентов

Юлия Закрепа
19 ноября 2023, 15:52
Военный считает, что нужно мобилизовывать не старых дедов, а молодых ребят.
'Надо 18-20 летние': военный призывает мобилизовать студентов
Военный призывает мобилизовать студентов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, Википедия, скриншот: видео

Командир штурмового батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что время мобилизовать 18-20-летних студентов, а не 50-летних мужчин.

"Нужно мобилизовывать, со всем уважением, не старых дедов. Ну, 50-летние-это еще не старые деды... Но когда дело доходит до боевых действий, все они похожи на старых. Почему? У них уже куча хронических заболеваний... Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чем проблема? В том, что это студенты? Ну, и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они не подходят? Подходят. Они что не умеют, не готовы, не рождаются для войны? Никто не рожден для войны. Все приобретается. Вопрос в подходе к подготовке", - заявил Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

'Надо 18-20 летние': военный призывает мобилизовать студентов
Будут ли мобилизовать студентов / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, где военный рассказал о необходимости молодых бойцов:

видео дня

Напомним, что в Минобразования объяснили ситуацию, кого из студентов могут мобилизовать. Студенты-бюджетники, которые находятся в академическом отпуске, имеют право на его продление в связи с всеобщей мобилизацией в Украине.

Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу. Для студентов немобилизационного возраста облегчат условия выезда за границу на обучение, а также рассмотрит вопрос повышения стипендий.

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мобилизация война в Украине студенты
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