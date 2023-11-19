'Будет поглощать страны': эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну

Если будет оккупирована Украина, следующая будет Молдова. А потом постепенно будут поглощать страны Балтии, считает Коваленко.

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Что будет с Украиной, если войну выиграет Россия / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ, t.me/zloyodessit

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, если Россия одержит победу Украина в войне, больше всего проблем будет для наших стран-соседей. В первую очередь для Молдовы, которую Россия может оккупировать следующей.

"Я такой сценарий не рассматривал, но скажу так. Мы уже были оккупированы Россией и не один раз. Украинцы были, есть и будут, нас не сломать, мы будем жить, выживать в этих условиях, рожать детей, учить их. Главное, чтобы не подпадали под российскую пропаганду. А вот когда мы снова сможем вернуться к состоянию свободных украинцев - это уже вопрос времени. Но время от времени это происходило. Поэтому даже если будет такой сценарий, мы научились за эти столетия, у нас есть эта способность выживать в этих условиях", - рассказал Александр Коваленко в интервью ТСН.uа.

По его словам, могут пострадать Молдова, Румыния, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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"Молдова самая первая на себе почувствует это. Если будет оккупирована Украина, следующая будет Молдова. А потом постепенно будут поглощать страны Балтии. Гибридно сначала, через некоторый период. Им надо будет восстановиться после войны, огромные потери, они не готовы к войне с НАТО. Вот такая будет перспектива", - считает эксперт.

Напомним, что Шольц сделал важное заявление о войне в Украине. Россия своей войной нарушает давно оговоренное правило, что границы не могут быть изменены с помощью силы.

Россия хочет разжечь новую войну на Балканах. По словам Зеленского, Россия и ее союзник Иран стоят за событиями в Израиле, на который в начале октября напал ХАМАС.

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