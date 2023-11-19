УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будет поглощать страны": эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну

Юлия Закрепа
19 ноября 2023, 13:12
Если будет оккупирована Украина, следующая будет Молдова. А потом постепенно будут поглощать страны Балтии, считает Коваленко.
'Будет поглощать страны': эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну
Что будет с Украиной, если войну выиграет Россия / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ, t.me/zloyodessit

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, если Россия одержит победу Украина в войне, больше всего проблем будет для наших стран-соседей. В первую очередь для Молдовы, которую Россия может оккупировать следующей.

"Я такой сценарий не рассматривал, но скажу так. Мы уже были оккупированы Россией и не один раз. Украинцы были, есть и будут, нас не сломать, мы будем жить, выживать в этих условиях, рожать детей, учить их. Главное, чтобы не подпадали под российскую пропаганду. А вот когда мы снова сможем вернуться к состоянию свободных украинцев - это уже вопрос времени. Но время от времени это происходило. Поэтому даже если будет такой сценарий, мы научились за эти столетия, у нас есть эта способность выживать в этих условиях", - рассказал Александр Коваленко в интервью ТСН.uа.

По его словам, могут пострадать Молдова, Румыния, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

видео дня

"Молдова самая первая на себе почувствует это. Если будет оккупирована Украина, следующая будет Молдова. А потом постепенно будут поглощать страны Балтии. Гибридно сначала, через некоторый период. Им надо будет восстановиться после войны, огромные потери, они не готовы к войне с НАТО. Вот такая будет перспектива", - считает эксперт.

Напомним, что Шольц сделал важное заявление о войне в Украине. Россия своей войной нарушает давно оговоренное правило, что границы не могут быть изменены с помощью силы.

Россия хочет разжечь новую войну на Балканах. По словам Зеленского, Россия и ее союзник Иран стоят за событиями в Израиле, на который в начале октября напал ХАМАС.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Коваленко
Реклама

Главное за день

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

12:53 Украина
Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

11:48 Украина
"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

11:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:43

Россия решила достать редкий самолет М-55: в разведке Британии объяснили ситуацию

13:21

Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецептыВидео

13:12

"Будет поглощать страны": эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну

12:59

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: как сохранить сбережения

12:57

"Мобилизованный" в росармию украинский подросток покинул РФ: у Путина отличились наглостью

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
12:53

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

12:34

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Раки - положитесь на интуицию, Стрельцам - возможности

12:33

Гороскоп Таро на неделю 20-26 ноября: Тельцу - неожиданные перемены, Весам - сильное потрясение

12:28

Ждать ли вскоре еще одну войну: дипломат раскрыл результаты встречи Си с Байденом

Реклама
12:23

Мисс Вселенная-2023: кто победил и место Украины на конкурсе

11:48

Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

11:39

Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцахВидео

11:27

Церковный праздник 20 ноября: что нельзя делать на преподобного Григория Декаполита

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября 2023: Крысе - все с чистого листа, Лошади - болезнь

11:06

"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

11:05

Войска РФ наступают под Купянском, ВСУ бьются на левобережье Херсонщины – Генштаб

10:14

Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

09:53

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:48

ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

09:14

Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

Реклама
09:10

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 годамнение

08:53

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

08:44

Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

08:29

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

07:59

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

07:23

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

06:30

Почему 20 ноября предки ругались матом: ответ вас удивит - приметы и запреты

06:01

Новая разрядка? Визит Си Цзиньпина очень напоминает визит Хрущевамнение

06:00

Буря закончится почти через 2 недели: в Украину ворвался жесткий геомагнитный шторм

05:28

Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любвиВидео

04:34

Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи

03:40

РФ готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной опасности

02:05

Дипломат рассказал, как встреча Си Цзиньпина и Байдена повлияет на международную политику

01:40

Что будет с человеком, если не есть хлеб: 5 причин отказаться от этого продукта

18 ноября, суббота
23:04

Как избавиться от заложенности носа: 10 быстрых и эффективных домашних методов

22:55

Огрызко пояснил, будут ли США и Китай военно сотрудничать после встречи Байдена и Си Цзиньпина

22:30

Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

22:18

Шакира получила Грэмми за песню о Пике: награду вручал его старый недругВидео

21:37

"Запоздалая ИПСО": ГУР отреагировало на ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов

21:08

Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

Реклама
20:39

От холода до уюта: как утеплить дверь правильно и эффективно

20:25

Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление

19:57

Скандал в звездном семействе: 18-летняя дочь Джоли и Питта отреклась от отцаВидео

19:37

Украину накрывает циклон: будет снег и ветер до 27 м/с

19:10

Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпохумнение

19:08

Как "мягкое давление" Китая может подорвать российский бюджет - Огрызко

19:08

В Кременной взорвали главарей силовиков "ЛНР": в Сети узнали подробности

19:06

Не теряет надежды: Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

18:59

Дочь Уиллиса показала редкие снимки с тяжелобольным отцом

18:32

ВСУ ярко уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левобережье Херсонщины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять