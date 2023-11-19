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Ждать ли вскоре еще одну войну: дипломат раскрыл результаты встречи Си с Байденом

Яна Ставская
19 ноября 2023, 12:28
Огрызко также оценил перспективы возможного влияния Китая на политику Путина.
Си Цзиньпин, Джо Байден
Си встретился с Байденом в Сан-Франциско 15 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Американская и китайская стороны после встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом продолжат придерживаться линии "одна страна - две системы" в контексте возможных боевых действий КНР и Тайваня.

То есть, отметил в интервью Главреду дипломат, бывший глава МИД, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, Китай, согласно ей, не будет нападать на Тайвань, о чем сказал Си, а Америка больше не будет провоцировать его условными визитами Пелоси, а также не будет слишком сильно вооружать Тайвань (хотя США все равно будут делать это так или иначе, но, возможно, другими путями).

"То есть статус кво зафиксирован, он никуда не делся, и все остается так, как есть, - сказал Огрызко. По словам дипломата, "теоретически возможно", что Китай способен повлиять на Россию путем "мягкого давления".

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"Поэтому здесь есть осторожный оптимизм, но мы должны понимать, что для Китая тоталитарная Россия - это важный союзник, и он вряд ли будет легко с ним прощаться", - объяснил эксперт.

По мнению Огрызко, Китай продолжает делать вид, что и Россия, и Украина одинаково виноваты в этой войне, поэтому чего-то нового он не предложит.

"Единственное, что Китай может не делать, то это не давать РФ возможностей для обхода санкций, а также не позволять Северной Корее поставлять РФ вооружение, ведь та стопроцентно зависима от Китая. Если это бы произошло, даже эти два момента уже бы означали, хоть и не прямую, но опосредованную помощь Украине в противостоянии с российским агрессором", - отметил эксперт.

В настоящее время нельзя говорить, что прекращение поставок снарядов из Северной Кореи или определенного оборудования из Китая серьезно повлияет на ход войны, высказался Огрызко. Хотя это создаст дополнительные проблемы для российской армии.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Встреча Си и Байдена

15 ноября Си встретился с Байденом в Сан-Франциско. Сообщалось, що встреча была "посвящена обсуждению ключевых вопросов и укреплению отношений между двумя странами".

Но после отъезда Си Байден, отвечая на один из вопросов журналистов, назвал китайского главу "диктатором". СМИ предположили, что это каким-то образом подорвет договоренности между странами. При этом США поддерживают политику "одного Китая". Хотя сама КНР не отказалась от войны с Тайванем.

По мнению эксперта Петра Олещука, сейчас Китай будет работать над усилением своих геополитических позиций на Тихом океане. Сама же встреча, по мнению Олещука, прошла "без весомых результатов".

В Офисе Зеленского же считают, что визит Си Цзиньпина в США "вычеркнул" Россию как геополитического игрока.

"Встреча лидеров США и Китая. Это замечательный сигнал мира - диалог вместо противостояния, новый глобальный порядок, обязательно нужны правила, стабильность и предсказуемость. И второй момент - Россию наконец вычеркнули из списка тех, кто реально влияет на мировые процессы", - подчеркнул советника главы ОП Михаил Подоляк.

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