Россию вычеркнули: в Офисе президента прокомментировали визит Си Цзиньпина в США

В Офисе президента отметили, что в мире постепенно устанавливается новый глобальный порядок в котором Россия почти потеряла субъектность.

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В Офисе президента прокомментировали визит Си Цзиньпина в США / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В Украине с осторожным оптимизмом оценили переговоры главы Белого дома Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в США. Об этом в своем Telegram-канале отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он выразил мнение, что встреча лидеров США и Китая является важным сигналом мира: вместо конфронтации - диалог, создание нового глобального порядка, признание обязательности правил, а также достижение стабильности и предсказуемости.

"Осторожный оптимизм. Встреча лидеров США и Китая. Это замечательный сигнал мира - диалог вместо противостояния, новый глобальный порядок, обязательно нужны правила, стабильность и предсказуемость. И второй момент - Россию наконец вычеркнули из списка тех, кто реально влияет на мировые процессы", - написал Подоляк. видео дня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также делает вывод, что Россия сейчас почти не субъектна.

"Поэтому Россия делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики. И имеет отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться. Всего этого не надо тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", - добавил Подоляк.

Переговоры США и Китая

Напомним, как ранее сообщал Главред, после позитивных и продуктивных переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, президент США Джо Байден вновь назвал главу КНР "диктатором".

В то же время, в Китае возмутились тем, что президент США Джо Байден считает китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором". Это может привести к ухудшению атмосферы во время переговоров в Сан-Франциско.

Также, во время встречи с Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай "неизбежно" поглотит Тайвань, и в то же время указал, что США не должны вмешиваться в этот процесс. Пекин не готовится к нападению на Тайвань, но оставляет за собой право применить силовые методы, если нужно.

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