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Россию вычеркнули: в Офисе президента прокомментировали визит Си Цзиньпина в США

Юрий Берендий
16 ноября 2023, 19:51
В Офисе президента отметили, что в мире постепенно устанавливается новый глобальный порядок в котором Россия почти потеряла субъектность.
Россию вычеркнули: в Офисе президента прокомментировали визит Си Цзиньпина в США
В Офисе президента прокомментировали визит Си Цзиньпина в США / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В Украине с осторожным оптимизмом оценили переговоры главы Белого дома Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в США. Об этом в своем Telegram-канале отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он выразил мнение, что встреча лидеров США и Китая является важным сигналом мира: вместо конфронтации - диалог, создание нового глобального порядка, признание обязательности правил, а также достижение стабильности и предсказуемости.

"Осторожный оптимизм. Встреча лидеров США и Китая. Это замечательный сигнал мира - диалог вместо противостояния, новый глобальный порядок, обязательно нужны правила, стабильность и предсказуемость. И второй момент - Россию наконец вычеркнули из списка тех, кто реально влияет на мировые процессы", - написал Подоляк.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также делает вывод, что Россия сейчас почти не субъектна.

"Поэтому Россия делает ставку на хаос, разрушение, поддержание насилия как инструмента внешней политики. И имеет отвратительную репутацию, о которую нельзя пачкаться. Всего этого не надо тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила", - добавил Подоляк.

Переговоры США и Китая

Напомним, как ранее сообщал Главред, после позитивных и продуктивных переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, президент США Джо Байден вновь назвал главу КНР "диктатором".

В то же время, в Китае возмутились тем, что президент США Джо Байден считает китайского лидера Си Цзиньпина "диктатором". Это может привести к ухудшению атмосферы во время переговоров в Сан-Франциско.

Также, во время встречи с Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай "неизбежно" поглотит Тайвань, и в то же время указал, что США не должны вмешиваться в этот процесс. Пекин не готовится к нападению на Тайвань, но оставляет за собой право применить силовые методы, если нужно.

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Офис президента Встреча Байдена и Си Цзиньпина
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