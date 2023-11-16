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Могут ли ВСУ остаться без Starlink: окончательный ответ эксперта

Яна Ставская
16 ноября 2023, 18:25
Маск подыгрывает Трампу, но против правительства США не пойдет, уверен эксперт.
Илон Маск, ВСУ
У Маска есть возможность отключить ВСУ от Starlink / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, instagram.com/elonmusk

Американский бизнесмен Илон Маск не будет конфликтовать с правительством США, несмотря на расхождения с официальной позицией Вашингтона, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В интервью Главреду Золотарев объяснил, что Маск может высказать некую позицию, и в США из этого не делают трагедии, но "действовать вразрез с интересами государства - себе дороже".

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Вместе с тем, технически возможность лишить ВСУ без спутниковой связи Starlink у Маска, уверен Золотарев, есть.

"Я не вижу серьезных разногласий, тем более, что политика реиндустриализации Трампа, поскольку он - экономический националист, вполне отвечает интересам самого Маска. С другой стороны, предпринимать какие-то конкретные действия, которые могли бы нанести ущерб Украине, Маск не будет", - сказал Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что у Маска достаточно последовательная позиция.

"И если, как мы видим, после всех прений Starlink в Украине работает, в том числе и в прифронтовой зоне, я не думаю, что в случае победы Трампа в ноябре 2024 года (а реально он вступит в полномочия уже в январе 2025 года), что-либо кардинально изменится", - добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Илон Маск против Зеленского

Как писал Главред, Илон Маск отличился очередным скандальным заявлением и нарвался на критику в сети. В соцсети X миллиардер опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но это не последние "новости" с Маском. Ранее бизнесмен ошеломил своими циничными словами относительно контрнаступления ВСУ.

Известно, что Маск, владелец компании, обеспечивающей спутниковой связью украинские подразделения, неоднократно "советовал" Украине пожертвовать Крымом и оккупированными территориями ради "мира" в стране.

Американского миллиардера недавно обвинили в отключении Starlink для ВСУ во время планирования Украиной атак на Черноморский флот.

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Илон Маск Андрей Золотарев
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