Заявления Маска по Украине - его личное мнение, он не готов ссориться с Белым домом, считает эксперт.

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Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев / Главред

Скандально известный американский миллиардер Илон Маск, который за последние месяцы уже несколько раз делал неоднозначные заявления в адрес Украны, вновь отличился. Если ранее Маск предлагал Украине едва ли не отдать часть территорий России, то теперь объектом для нелицеприятных высказываний стал президент Украины Владимир Зеленский, которого Маск обозвал "мясником".

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев рассказал, зачем Маск подыгрывает Путину и Трампу, и сможет ли он отключить Starlink для ВСУ.

Как можно объяснить заявления Илона Маска в отношении Украины?

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Илон Маск – это ЛОМ (лидер общественного мнения. - Главред) мирового уровня. И каждое его заявление, касающееся не только Украины, но и риска гражданской войны в Европе, получает широчайший резонанс.

Другое дело, что Илон Маск отражает позицию определенных бизнес-, политических кругов Соединенных Штатов Америки, у которых совершенно иной взгляд на происходящее в Украине. Естественно, это мы видим по республиканцам – не случайно Трамп был так одобрителен, когда Илон Маск в своем Твиттере написал про множество потерь и мало территориальных приобретений. То есть он одним из первых позитивно отреагировал на пост Маска. Поэтому к Илону Маску надо относиться спокойно, без эмоциональных реакций, поскольку надо ценить то, что он сумел дать ВСУ Starlink. Что бы там не говорили, но это до сих пор в значительной степени решает проблему связи для украинских подразделений, находящихся на передовой. А поскольку многие предприниматели иногда ведут себя как фрики и не вписываются в каноны, то и к высказываниям Маска следует относиться терпеливо. И хотя многие пытаются говорить о том, что Маск чуть ли не перебежал на сторону Путина, его высказывания – это сугубо его личная позиция.

Каково его влияние в Штатах, и есть ли оно в России, раз уж он так активно им подыгрывает? Ведь была информация, что он собирается ехать на форум в РФ.

Он заинтересован в продвижении собственных идей, продуктов. И, естественно, контакты с Россией для него не табу. Не факт, что он поедет в РФ, но то, что он относится к Путину более позитивно, нежели мы предполагаем, это совершенно очевидно. Маск очень часто выступает, как говорится, против мейнстрима – генеральной линии Белого дома. И это уже данность.

А с какой целью он может это делать? Это есть может говорить о том, что у него есть какие-то политические амбиции, или все-таки речь идет только о приумножении его бизнеса?

Я думаю, что главный тут все же бизнес. Что касается его политических амбиций, то поскольку он не рожден в Штатах, то президентом он точно не станет (во всяком случае, пока существует Конституция США). Но как фигура, влияющая на общественное мнение, Маск, безусловно, имеет вес, и его позиция активно тиражируется не только в Соединенных Штатах Америки, но и на всех континентах.

Вы упоминали Starlink, вокруг которого в свое время разгорелся скандал, после чего стало известно, что часть управления перебрал на себя Пентагон. Может ли поведение Маска в отношении Украины быть неким ответом американским властям в вероятных спорных вопросах?

Расхождения с официальной позицией Вашингтона у него весьма заметны, но конфликтовать с государством Маск как бизнесмен точно не будет. Он может высказать некую позицию, и в США из этого не делают трагедии, но действовать вразрез с интересами государства – себе дороже. И Маск это прекрасно понимает.

Такое отношение Маска к Путину можно считать, если не вербовкой, то неким лобби России в США и Европе?

Такой вариант исключить нельзя, но Россия для него не является приоритетом. Отдавая должное истории ракетной техники в РФ, Маск не собирается строить там заводы "Тесла" или производство аккумуляторных батарей. Он всего лишь заинтересован в том, чтобы его продукция продавалась на всех континентах, в том числе и в России. Поэтому с его стороны возможны заявления, которые могут быть истолкованы как лоббирование интересов России, но до действий, которые идут вразрез интересам США, а также законодательным и санкционным ограничениям дело не дойдет.

Безусловно, ряд его заявлений могут быть использованы российской пропагандой – они их внимательно мониторят. И если они будут тождественны тем нарративам, которые запускаются из Кремля, то их будут тиражировать и показывать, что у такого влиятельного человека и мировой знаменитости иная позиция. Но, скорее всего, каких-либо действий от Маска не будет – все останется на уровне слов и заявлений.

То есть за ним никто не стоит?

Наверняка, это его личная позиция. Но в Вашингтоне уже не двухпартийная, а, фактически, полуторапартийная поддержка Украины. Ведь по сути в США появилась третья партия – трамписты. И позиция Маска в последнее время соотносится с этой группой, которая критикует нынешнюю политику Белого дома. И эта критика имеет отдельную электоральную базу – нельзя сказать, что это мнение отдельных политиков.

Можно уточнить – если Маск подыгрывает трампистам, то что будет в случае их победы на выборах? Может ли Маск, не желая ругаться с возможной новой властью в США, отключить для Украины Starlink?

Технически такая возможность у Маска, безусловно, есть. Я не вижу серьезных разногласий, тем более, что политика реиндустриализации Трампа, поскольку он – экономический националист, вполне отвечает интересам самого Маска. С другой стороны, предпринимать какие-то конкретные действия, которые могли бы нанести ущерб Украине, Маск не пойдет. У него достаточно последовательная позиция, и если, как мы видим, после всех прений, Starlink в Украине работает, в том числе и в прифронтовой зоне, я не думаю, что в случае победы Трампа в ноябре 2024 года (а реально он вступит в полномочия уже в январе 2025 года), что-либо кардинально изменится.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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