"Должны сочувствовать российским ребятам": Маск выдал бред насчет переговоров с РФ

По мнению Илона Маска, обстановка сложилась так, что наступление якобы приведет к большому количеству жертв.

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Илон Маск посоветовал начать переговоры с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Pixabay/Tumisu, скриншот

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит "отправлять молодежь умирать".

При этом в эфире подкаста блогера Лекса Фридмана он также посоветовал Зеленскому сесть за стол переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

"Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", — ответил Маск.

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По мнению Маска, обстановка на фронте сложилась таким образом, что наступление якобы приведет к большому количеству жертв.

Скандальный бизнесмен также решил, что, если Украина продолжит воевать, "многие люди погибнут без значительных территориальных изменений".

"Мы также должны сочувствовать российским ребятам, как и украинским. Они не просились на передовую, они просто вынуждены быть там. Я думаю, что большинство из них не имеют ненависти к другой стороне", - добавил Маск.

Зашквары Илона Маска

Ранее в ОП ответили на бред Маска насчет "сдачи Украины". Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Маск снова попал в скандал из-за своих высказываний относительно войны России против Украины. На этот раз бизнесмен призвал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине - "безнадежной ситуацией". Об этом он сказал во время выступления на онлайн-панели на своей платформе под названием X (Twitter).

Как известно, ранее Маск опозорился заявлением о кассетных бомбах для ВСУ. По его словам, решение США передать Украине боеприпасы является "лицемерным". Маск решил, что из поставок кассетных боеприпасов Украине якобы ничего хорошего не выйдет.

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