"Катастрофическая ошибка": в ОП ответили на бред Маска насчет "сдачи Украины"

Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк ответил Илону Маску / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Tumisu, Facebook/mpodolyak2

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новые скандальные заявления Илона Маска насчет "прекращения огня" в Украине.

По его словам, отказ от поддержки Украины не прекратит войну, а лишь приумножит конфликты во всем мире и станет концом международного права. Об этом он написал в Telegram.

"Маск считает, что "сдача Украины" под нож обязательного масштабного российского геноцида приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому умножению конфликтов во всем мире, концу эпохи международного права, краху международной экономики и триумфу сил зла", - уверен представитель ОП.

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В этом случае, по его убеждению, в мире никаких правил больше не будет, а предсказуемость и договороспособность окончательно умрут: "Аппетиты агрессоров будут расти, террористические группировки будут получать все больше инвестиций в пределах оси зла".

Советник главы ОП считает, что такая ситуация закончится большой войной на разных континентах, в которой, вероятно, в таком случае уже придется участвовать и гражданам Америки.

"Любые сомнения становятся питательной средой для агрессоров, будоража их сознание мыслями о слабости Запада. Эхо этих сомнений мы видели в Израиле", - добавил Подоляк.

Скандальное предложение Маска

Напомним, ранее Маск снова попал в скандал из-за своих высказываний относительно войны России против Украины.

На этот раз бизнесмен призвал к "прекращению огня" и назвал войну в Украине - "безнадежной ситуацией". Об этом он сказал во время выступления на онлайн-панели на своей платформе под названием X (Twitter).

"Нам нужно найти мир в Украине, и я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией", - сказал Маск.

Кроме того, он добавил, что США буквально "вступают в Третью мировую войну".

Напомним, что Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ. Миллиардер считает, что Украина якобы тратит много жизней для освобождения незначительного количества территории.

Маск опозорился заявлением о кассетных бомбах для ВСУ. По его словам, решение США передать Украине боеприпасы является "лицемерным". Маск решил, что из поставок кассетных боеприпасов Украине якобы ничего хорошего не выйдет.

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