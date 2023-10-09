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Президентом стать не сможет, "но": эксперт раскрыл амбиции Маска за счет Украины

Яна Ставская
9 октября 2023, 01:28
Илону Маску выгодны скандалы. Таким образом, миллиардер подыгрывает кандидату в президенты США Дональду Трампу.
Илон Маск, Владимир Зеленский
Илон Маск недавно оскандалился мемом про Зеленского / Коллаж: Главред, фото: instagram, ОП

Своими пророссийскими заявлениями и возмущением из-за предоставленной Америкой помощи Украине миллиардер Илон Маск, скорее всего, подыгрывает Дональду Трампу.

Как рассказал в интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, о президентских амбициях самого Маска речь не идет.

"Маск родился в ЮАР и стать президентом США, не меняя законодательную базу, он не может. Илон Маск – это ЛОМ (лидер общественного мнения - Главред) мирового масштаба. Как и многие гениальные люди, он по жизни фрик, и от того, что в Украине его подвергнут анафеме, ему ни холодно ни жарко. Но для мира его мнение это - показатель", - сказал Золотарев.

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Эксперт отметил, что "повестка дня" стала более радикальной по отношению к Украине и ее политическому руководству. И это задает тренд для таких, как Илон Маск.

"Конечно, Маск может оказывать республиканцам поддержку, в том числе как трендмейкер – это ему по силам. И его последняя активность в медиа льет воду на мельницу Трампа", - объяснил Золотарев.

Но политолог не исключает, что в данном случае "Россия может подливать масла в огонь, тиражировать те или иные месседжи".

"И не секрет, что Путин делает ставку на приход Трампа к власти - он думает, что с минимумом поддержки это позволит ему продиктовать свои условия Украине", - напомнил эксперт.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Илон Маск против Зеленского

Как писал Главред, Илон Маск отличился очередным скандальным заявлением и нарвался на критику в сети. В соцсети X миллиардер опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но это не последние "новости" с Маском. Ранее бизнесмен ошеломил своими циничными словами относительно контрнаступления ВСУ.

Известно, что Маск, владелец компании, обеспечивающей спутниковой связью украинские подразделения, неоднократно "советовал" Украине пожертвовать Крымом и оккупированными территориями ради "мира" в стране.

Американского миллиардера недавно обвинили в отключении Starlink для ВСУ во время планирования Украиной атак на Черноморский флот.

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