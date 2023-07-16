"Ничего не выйдет": Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ

Илон Маск прокомментировал передачу кассетных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.

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Илон Маск оценил поставки кассетных боеприпасов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Elon Musk Page, Wikipedia

Американский бизнесмен, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал передачу кассетных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.

По его словам, это решение США является "лицемерным". Об этом скандальный бизнесмен написал в Twitter.

"Америка всегда осуждала как злодеев тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы их отправляем, чтобы их использовали? Из этого ничего хорошего не выйдет", – считает он.

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Глава SpaceX решил, что из поставок кассетных боеприпасов Украине якобы ничего хорошего не выйдет.

"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", — добавил Маск.

Кассетный боеприпас - что известно Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации. Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о мощном оружии для ВСУ.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

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