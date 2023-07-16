УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ничего не выйдет": Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ

Алексей Тесля
16 июля 2023, 11:50 обновлено 16 июля, 11:58
37
Илон Маск прокомментировал передачу кассетных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.
Маск
Илон Маск оценил поставки кассетных боеприпасов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Elon Musk Page, Wikipedia

Американский бизнесмен, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал передачу кассетных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.

По его словам, это решение США является "лицемерным". Об этом скандальный бизнесмен написал в Twitter.

"Америка всегда осуждала как злодеев тех, кто использует кассетные бомбы, но теперь мы их отправляем, чтобы их использовали? Из этого ничего хорошего не выйдет", – считает он.

видео дня

Глава SpaceX решил, что из поставок кассетных боеприпасов Украине якобы ничего хорошего не выйдет.

"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие", — добавил Маск.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о мощном оружии для ВСУ.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

Больше новостей:

Илон Маск война России и Украины кассетные боеприпасы
Реклама

Главное за день

Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь: в Украине предупредили об угрозе

Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь: в Украине предупредили об угрозе

11:51 Украина
В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

11:21 Украина
Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:29 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

11:51

Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь: в Украине предупредили об угрозе

11:50

"Ничего не выйдет": Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ

11:27

Салат Чайка, который побил все рекорды: забытый рецепт из СССР

11:21

В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

10:54

Часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку - британская разведка

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:47

Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

10:47

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

10:29

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: счастливчиков всего 5

10:29

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

Реклама
10:08

Астафьева распекла Потапа за скандальный трек про волонтеров

09:55

Гороскоп на завтра 17 июля 2023: Ракам поможет Овен, Львы - побалуйте себя

09:47

Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание

09:41

Мощные взрывы и стрельба: в Севастополе пожаловались на атаку беспилотниковВидео

09:25

Украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига

08:49

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:33

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

07:49

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

06:20

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПКмнение

05:38

С днем бухгалтера - яркие поздравления, чтобы сходился дебет с кредитом

05:00

Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово "парк"

Реклама
04:30

Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

03:30

Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит властьВидео

02:50

"Это может произойти в августе": Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма

02:02

Что будет, если в бачок унитаза залить уксус - люди так делают регулярно

01:35

Можно ли сушить сливу с косточкой: 3 способа приготовления чернослива дома

15 июля, суббота
23:35

"Авиацию мы можем вообще не увидеть": Свитан рассказал о поставках истребителей

23:00

Мужественно защищал страну от оккупантов: на войне погиб полицейский с Черниговщины

22:34

Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине: детали операции

21:35

Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ

20:58

Заходить в Крым нужно не мешкая, осенью ждем самолеты: Свитан назвал сценарий

20:27

Ни за что не догадаетесь: какой цвет на украинском называется "кубовий"

19:54

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – экспертВидео

19:20

От агрессии России против Украины выиграло одно государствомнение

19:18

"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

19:06

РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске

18:18

Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

17:59

Мощная ответка под Марьинкой: ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z"

17:40

Что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше

17:23

ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями: Украина изменила тактику – NYT

Реклама
16:49

Пропагандисток Симоньян и Собчак "заказали": путинская ФСБ выдала детали "коварного плана"

16:48

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: бомбический трюк

16:48

Украине могут дать кассетные ATACMS: эксперт удивил неожиданным прогнозом

16:45

Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда

16:02

Байден – о финале войны с Россией: возвращения Крыма будет недостаточно

15:49

Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи: детали встречи лидеров

15:45

Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля: Овну – трудности, Ракам - страсть

15:14

Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный моментВидео

14:51

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:44

Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять