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Маск опозорился предложением Украине отказаться от Крыма и напоролся на жесткую ответку

3 октября 2022, 20:41

Илон Маск считает, что война закончится и вопрос только в том, сколько людей до этого погибнет.

Илон Маск
Илон Маск / Reuters

Известный американский миллиардер Илон Маск выступил с предложением мирного урегулирования в Украине.

При этом он решил уместным провести еще один "референдум", а также отказаться Украине от Крыма. Свои мысли Маск изложил в Twitter.

Миллиардер считает, что для достижения мира необходимо:

  • Повтор референдумов во временно оккупированных территориях под наблюдением ООН (Россия должна будет уйти, если на то будет воля народа);
  • Крым должен остаться в составе России, как это было с 1783 года (до "ошибки Хрущева");
  • Водоснабжение в Крым должно быть обеспечено;
  • Украина останется нейтральной.

Маск добавил, что война закончится и вопрос только в том, сколько людей до этого погибнет.

маск
/ Скриншот

На предложение Маска ответил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть мирный план получше.

1. Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым.

2. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим.

3. Военные преступники проходят через международный трибунал".

Маск опозорился предложением Украине отказаться от Крыма и напоролся на жесткую ответку
/ Скриншот

Добавим, что после странного заявления Маска на бирже стремительно обрушились акции компании Tesla.

Акции Tesla устремились вниз более чем на 8%.

Tesla
/ Скриншот

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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