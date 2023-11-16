РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке: в ВСУ рассказали о сложной ситуации

Российские оккупанты уменьшили активность авиации на Авдеевском направлении. Однако ситуация очень напряженная. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
В течение суток оккупанты нанесли 9 авиаударов. На Марьинском направлении оккупанты небольшими группами штурмуют позиции украинских военных.
"На Авдеевке также, можно сказать, ситуация по активности врага остается где-то такой же. Единственное, что он уменьшил количество авиаударов. Это может быть связано как с какой – то, возможно, нехваткой оружия, но очень большое влияние имеют погодные условия, а также умение российских пилотов применять определенное вооружение в таких метеоусловиях", - сказал Штупун.видео дня
Ситуация в Авдеевке
Напомним, как стало известно, Авдеевка в полуоточении с 3-х сторон. Российская армия пытается выманить украинскую артиллерию ценой своих же жизней. Оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В то же время он утверждает, что украинские силы крепко держат линию обороны.
В разведке Эстонии дали тревожный прогноз из-за ситуации в Авдеевке. Там отметили, что ситуация, которая сложилась на фронте, может привести к "падению" города.
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