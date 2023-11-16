УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке: в ВСУ рассказали о сложной ситуации

Ангелина Подвысоцкая
16 ноября 2023, 19:00
В то же время в ВСУ отметили, что ситуация на фронте не изменилась, оккупанты продолжают штурмовать позиции.
ВСУ
Оккупанты уменьшили количество авиаударов в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты уменьшили активность авиации на Авдеевском направлении. Однако ситуация очень напряженная. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В течение суток оккупанты нанесли 9 авиаударов. На Марьинском направлении оккупанты небольшими группами штурмуют позиции украинских военных.

"На Авдеевке также, можно сказать, ситуация по активности врага остается где-то такой же. Единственное, что он уменьшил количество авиаударов. Это может быть связано как с какой – то, возможно, нехваткой оружия, но очень большое влияние имеют погодные условия, а также умение российских пилотов применять определенное вооружение в таких метеоусловиях", - сказал Штупун.

видео дня

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как стало известно, Авдеевка в полуоточении с 3-х сторон. Российская армия пытается выманить украинскую артиллерию ценой своих же жизней. Оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В то же время он утверждает, что украинские силы крепко держат линию обороны.

В разведке Эстонии дали тревожный прогноз из-за ситуации в Авдеевке. Там отметили, что ситуация, которая сложилась на фронте, может привести к "падению" города.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Снег и 5-градусный мороз: в Украину врывается циклон

Снег и 5-градусный мороз: в Украину врывается циклон

19:35 Синоптик
РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке: в ВСУ рассказали о сложной ситуации

РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке: в ВСУ рассказали о сложной ситуации

19:00 Украина
Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

18:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:46

Вся прочая шобла: Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко

19:35

Снег и 5-градусный мороз: в Украину врывается циклон

19:10

У оккупантов намечается новый рекорд потерьмнение

19:00

РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке: в ВСУ рассказали о сложной ситуации

19:00

Сверхсложная оптическая иллюзия: только настоящий детектив найдет собаку за 10 секунд

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
18:58

В Украине обнаружили четыре новые мутации коронавируса "Омикрон": что о них известно

18:35

Оля Цибульская в слезах показала опухшее красное лицоВидео

18:30

Кремль готовит новое наступление: в НАТО сообщили об основном направлении удара

18:30

ЕС теряет терпение: Польшу накажут за блокировку границ и товаропотока

Реклама
18:25

Могут ли ВСУ остаться без Starlink: окончательный ответ эксперта

17:51

"Сразу несколько плацдармов": в ВСУ сообщили об успехе на левом берегу Днепра

17:50

Почему нельзя говорить "впасти в обморок": как не совершать распространенную ошибку

17:47

На всех 403 АЗК ОККО уже продается зимний дизель актуально

17:47

Кто стоит за Маском и его заявлениями об Украине: Золотарев объяснил ситуацию

17:47

76-летнего Арнольда Шварценеггера поймали за поцелуями с 41-летней актрисой

17:40

Новая атака оккупантов на Херсонщине: разрушен важный объект, есть жертвы

17:27

Можно ли держать в доме каллы: что стоит знать, прежде чем покупать эти цветы

17:24

Кот сильно чудит, когда ревнует

17:23

Арестович "влип": против него открыли уголовное дело

16:58

Вы будете удивлены: почему на самом деле кот ест траву - врач назвал 4 причины

Реклама
16:52

Опасные инциденты на ЗАЭС: оккупанты пренебрегают ядерной безопасностью, что произошло

16:48

Не думайте, попробуйте: Клопотенко показал рецепт сочных традиционных синнабонов

16:45

Анна Кошмал показала нежную романтику с мужем-"фантомом"

16:40

Будет сумасшедший успех и достаток: что нужно сделать 18 ноября

16:38

В РФ нашли мертвыми экс-командующего 6-й армии ВВС России с супругой – росСМИ

16:30

"Тупик" на фронте может затянуться на год, Украина не пойдет на "сделку" – Time

16:25

Уберите это немедленно: что нельзя хранить на балконе

16:17

СМИ: украинская ДРГ прорвалась в казарму оккупантов - те открыли огонь друг по другуВидео

16:09

Лети, моя лебедушка: Тоня Матвиенко показала трогательное видео с мамойВидео

15:57

Взрывы в воинской части в РФ: у россиян паника из-за "пропавших" оккупантовВидео

15:44

Переделанного Киркорова уличили в трусости

15:40

Прекращение выплат и льгот: 4 страны отменят помощь украинцам

15:39

Результат невероятный: топ-генерал США прокомментировал ход контрнаступления ВСУ

15:36

Пощечина России и Ирану: Украина запустила производство аналога дрона Shahed-136

15:33

Украине не отменят "транспортный безвиз" на фоне протестов поляков

14:36

Зима поразит аномальными температурами: к чему готовиться украинцам

14:29

Виталий Портников. Важнейшие итоги встречи Байдена и СиВидеоблоги

14:25

В Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины

13:52

Что можно сделать из черствого батона: 3 причины не выбрасывать его в мусорку

13:46

Оптическая иллюзия для гениев: только 1% людей найдёт бабочку среди попугаев

Реклама
13:44

Юная жена "холостяка" Макацарии показала тело через 5 месяцев после родовВидео

13:35

Оккупанты атаковали Хмельницкую область: в ОВА описали последствия, есть раненый

13:29

"Контакты с Россией для него не табу": эксперт раскрыл отношение Маска к Путину

13:26

РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь: к чему готовятся россияне

13:12

"Тревога по 12 часов в день": в Воздушных силах предупредили о планах россиян

12:54

Мир наизнанку. Украина - 1 выпуск: Комаров примет участие в поисках 300-летнего артефакта

12:44

Нужно найти утку на картинке за 10 секунд: лишь единицы справятся с загадкой

12:42

Держатся за руки: Пугачеву и Галкина "поймали" на улицах Лиссабона

12:40

Девушка попала в больницу после того, как регулярно зажигала ароматические свечи

12:38

Он покорит своим вкусом: рецепт салата Мой Генерал на Новый год 2024Видео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять