РФ уменьшила количество авиаударов по Авдеевке: в ВСУ рассказали о сложной ситуации

В то же время в ВСУ отметили, что ситуация на фронте не изменилась, оккупанты продолжают штурмовать позиции.

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Оккупанты уменьшили количество авиаударов в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты уменьшили активность авиации на Авдеевском направлении. Однако ситуация очень напряженная. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В течение суток оккупанты нанесли 9 авиаударов. На Марьинском направлении оккупанты небольшими группами штурмуют позиции украинских военных.

"На Авдеевке также, можно сказать, ситуация по активности врага остается где-то такой же. Единственное, что он уменьшил количество авиаударов. Это может быть связано как с какой – то, возможно, нехваткой оружия, но очень большое влияние имеют погодные условия, а также умение российских пилотов применять определенное вооружение в таких метеоусловиях", - сказал Штупун. видео дня

Ситуация в Авдеевке

Напомним, как стало известно, Авдеевка в полуоточении с 3-х сторон. Российская армия пытается выманить украинскую артиллерию ценой своих же жизней. Оккупанты проводят точечные атаки, но ежедневные. Захватчики совершают штурмы преимущественно пехотой. Они в разные дни пытаются штурмовать разные позиции.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку. В то же время он утверждает, что украинские силы крепко держат линию обороны.

В разведке Эстонии дали тревожный прогноз из-за ситуации в Авдеевке. Там отметили, что ситуация, которая сложилась на фронте, может привести к "падению" города.

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