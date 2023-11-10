Угроза "падения Авдеевки": в разведке Эстонии дали тревожный прогноз

Наиболее интенсивные бои продолжались в Донецкой и Луганской областях, рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

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В Эстонии проанализировали ход боевых действий / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Facebook.com/sodurileht

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии проанализировали ход боевых действий в Украине за последнее время.

Отмечается, что оккупационные войска РФ продолжили свои атаки с повышенной интенсивностью и завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях, передает ERR.

Наиболее интенсивные бои продолжались на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области.

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Подчеркивается, что российским оккупантам хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. При этом захватчики в среднем атаковали по 64 раза в сутки.

Как заявили в эстонской разведке, на сегодня можно констатировать, что оккупационные войска РФ завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях.

При этом не исключается, что сложившаяся ситуация на фронте может привести к "падению Авдеевки".

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ использовала под Авдеевкой кассетные боеприпасы с новой начинкой. Во время штурмов Авдеевки враг применил кассетные субэлементы "Мотив-3М" (СПБЭ-Д), которые имеют самостоятельное индивидуальное наведение.

Напомним, ранее появились детали насчет штурмов и перегруппировке россиян под Купянском. Ситуация на восточном направлении остается сложной, враг не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне.

Как ранее сообщалось, активность вражеской авиации на линии боевого столкновения возросла. Противник концентрируется преимущественно на Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведет активные штурмовые действия. Противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет ударные БПЛА (это и FPV-дроны), наши защитники стойко держат оборону.

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