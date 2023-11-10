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"По принципу ударного ядра": РФ использовала под Авдеевкой "кассетки" с новой начинкой

Яна Ставская
10 ноября 2023, 05:00
Впрочем, применение таких кассетных суббоэкспасов Россией имеет эпизодический характер, а на видео вообще попало впервые.
'По принципу ударного ядра': РФ использовала под Авдеевкой 'кассетки' с новой начинкой
Россия стянула под Авдеевку дефицитные виды вооружения / Коллаж Главреда. Фото: defence-ua.com

Во время штурмов Авдеевки враг применил кассетные субэлементы "Мотив-3М" (СПБЭ-Д), которые имеют самостоятельное индивидуальное наведение.

"Мотив-3М" используется в российских "Смерчах" и в кассетных авиабомбах РБК-500. Кроме того, Мотив-3М также должен войти в состав новой планирующей бомбы, сообщает Defense Express.

Принцип действия "Мотив - 3М" заключается в раскрытии кассеты над районом скопления бронетехники, после чего элементы, спускаясь на парашютах, включают инфракрасные датчики цели, наводятся и приводят в действие кумулятивные боевые части, которые действуют по принципу" ударного ядра " - с формированием высокоскоростного пенетратора, говорится в публикации.

видео дня

Однако использование России "Мотив-3М" носит не более чем эпизодический характер, отмечают эксперты.

Применение "Мотив-3М", по мнению аналитиков, означает то, что враг сконцентрировал под Авдеевкой не только значительные ресурсы в живой силе и технике, но и направил крайне дефицитные в своем строю системы "Смерч" и/или "Торнадо-С" с еще более дефицитным видом боеприпасов к ним.

Заявленная дальность выстрела "Смерч" 9М55К1 с такими субэлементами составляет до 70 км, а 9М544 с "Торнадо-С" - 120 км, что делает их довольно тяжелой целью для контрбатарейной борьбы.

Ситуация под Авдеевкой

Активность вражеской авиации на линии боевого столкновения возросла. Противник концентрируется преимущественно на Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведет активные штурмовые действия. Противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет ударные БПЛА (это и FPV-дроны), наши защитники стойко держат оборону.

В фокусе врага - Марьинка и Новомихайловка. Там отбито более 20 атак. Для штурмов ВС РФ применяют пехоту небольшими группами по 10-15 солдат.

Ранее глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг отмечал, что страна-агрессор Россия будет пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения, он очень важен с пропагандистской точки зрения.

Но несмотря на тяжелые бои с оккупантами и медленные темпы контрнаступления ВСУ, Зеленский все еще надеется, что Украина достигнет результатов до конца 2023 года.

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война в Украине Авдеевка ВСУ война России и Украины
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