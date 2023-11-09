Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Венгрия пытается заблокировать начало переговоров Украины-ЕС.

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Пророссийский Орбан пообещал препятствовать евроинтеграции Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Венгрии считают, что Украина еще "не дозрела до ЕС". Вместо членства в Евросоюзе у Орбана предлагают Украине "привилегированное партнерство".

Как заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, которого цитирует Telex, Украина, по мнению Венгрии, якобы "не соответствует необходимым условиям. Она не отвечала им до войны и с тех пор не приблизилась к ним".

"Мы солидарны с Украиной, мы всегда осуждали российскую агрессию и оказывали значительную финансовую поддержку и гуманитарную помощь, но это не меняет того факта, что Украина не выполнила условия для переговоров с ЕС... будь то обещания относительно национальностей, или Копенгагенские критерии, или ситуация с коррупцией", - приводит цитату Гуйяша венгерским СМИ "Европейская правда". видео дня

Также Будапешт соглашается с мнением экс-президента ЕК Жана-Клода Юнкера о "тотально корумпированной Украине".

Гуйяш сказал, что правительство Венгрии предложило бы Украине "привилегированное партнерство" вместо членства в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляен, Киев выполнил 90% реформ, но не должен на этом останавливаться.

Для Украины это решение - "желтый", а не "зеленый свет" вступления в ЕС. Негативную роль в том, что Украина так и не получила четкого сигнала от Еврокомиссии, сыграл комиссар по вопросам соседства и расширения, венгр Оливер Варгеи.

Из-за выводов Варгеи относительно якобы не полного выполнения Украиной всех "7 пунктов" Еврокомиссия не решилась дать Киеву "зеленый свет".

И хотя в правительстве Орбана уже анонсировали, что будут блокировать начало переговоров на уровне Украина-ЕС, впрочем, решение Будапешта, похоже, не столь категорично. Еще в начале октября Reuters писал, что Брюссель готов "купить" лояльность Венгрии в обмен на ее "добро" относительно членства Украины в Евросоюзе. То есть речь идет лишь о "сумме", по которой Будапешт готов уступить.

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